Спеціалісти ГУР МО України визначили особовий склад управління та командування підрозділів 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії командування дальньої авіації військово-повітряних сил військово-космічних сил ЗС РФ, які здійснювали ракетні удари по українській цивільній інфраструктурі.

Про це повідомляється в Телеграмі ГУР МО України.

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"Саме ці льотчики є відповідальними за численні жертви і руйнування в Україні внаслідок злочинного ракетного терору, який вони проводять з території РФ", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, до складу 22 важкої бомбардувальної авіадивізії входять 121-й та 52-й важкі бомбардувальні авіаційні полки:

121 вбап – аеродром базування «Енґельс» Саратовської області, стратегічні бомбардувальники Ту-95МС і Ту-160;

52 вбап – аеродром базування «Шайковка» Калузької області, дальні бомбардувальники Ту-22М3.

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Список російських льотчиків опублікувало ГУР МО України на власному сайті.