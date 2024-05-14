Сербія неодноразово засуджувала вторгнення Росії в Україну в 2022 році, але її відмова приєднатися до міжнародних санкцій зіпсувала відносини з Києвом.

Про це пише Reuters, цитуючи прем’єр-міністра Сербії Мілоша Вучевича під час зустрічі міністра закордонних справ Дмитра Кулеби в Белграді в межах візиту до Сербії першої леді Олени Зеленської.

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Підтримка Сербією України

"Сербія віддана дотриманню міжнародного права та територіальної цілісності членів ООН, у тому числі України ... Ми відкриті до дружніх обговорень усіх питань на усіх рівнях", - зазначив Вучевич.

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Як повідомляється, підтримка Росії серед сербського населення є результатом історичних релігійних, політичних і військових зв’язків. У соцмережах широко поширюється проросійський контент.

Белград визнає Україну в повному обсязі, включно з територіями, окупованими російськими військами, а Київ відмовляється визнавати незалежність Косово, яке проголосило незалежність від Сербії в 2008 році. З 2022 року Сербія прийняла українських біженців, надіслала гуманітарну допомогу Україні та пообіцяла допомогти її зусиллям у післявоєнному відновленні.

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Кулеба зустрівся з сербськими високопосадовцями в Белграді

Раніше Kyiv Post повідомляв, що з 12 по 13 травня, під час візиту до Сербії Першої леді України Олени Зеленської, Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба мав зустрітися з сербськими посадовцями в Белграді.

Як повідомляло МЗС України, програма очільника МЗС України в столиці Сербії передбачала зустрічі з Президентом Республіки Сербія Александром Вучичем, Головою Народної Скупщини Аною Брнабич, Прем’єр-міністром Мілошем Вучевичем та міністром закордонних справ Марком Джуричем.