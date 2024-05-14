Розвідники ГУР виявили та знищили за допомогою FPV-дронів кілька одиниць військової техніки й озброєння російських загарбників різних типів на Харківському напрямку.

Про це ГУР повідомило у Фейсбук.

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"У Харківській області триває наполеглива й плідна робота пілотів fpv-дронів ГУР МО України", - йдеться в повідомленні.

Українським спеціалістам вдалося знищити бронетехніку росіян, зенітний ракетний комплекс "Стрєла 10м", гармату Д-30, засоби зв’язку та доровартісний комплекс ведення розвідки "Муром-м".

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ГУР МО знищило російський ЗРК "Тор" на Запорізькому напрямку

Нагадаємо, що 3 травня розвідники разом з операторами HIMARS виявили та знешкодили зенітно-ракетний комплекс РФ на Запорізькому напрямку.

Як йшлося в повідомленні ГУР у Фейсбук, роботу ракетників коригував безпілотний комплекс PD-2, придбаний за донати благодійників Фонду "Повернись живим".

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