На території Польщі спецназ США відтепер матиме постійну військову базу на якій дислокуватиметься 150-200 військовослужбовців.

Військова база Miron Camp розташовуватиметься поблизу аеропорту Баліце неподалік Кракова, пише Укрінформ з посиланням на RMF24.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС! Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Спецназ США матиме постійну базу у Польщі

“Йдеться про посилення потенціалу, який ми тут маємо. Ця постійна присутність посилить сигнал стримування, який служитиме безпеці нашої країни”, - повідомив речник компоненту військ спецпризначення Польщі Маріуш Лапета.

Advertisement

Він додав, що йдеться також про постійні тренування американського спецназу з польським, який також має неподалік свою військову базу.

База Miron Camp буде тренувальним центром американського спецназу, який розташований найближче до кордонів Росії.

Базу Miron Camp названо на честь польського спецназівця Мірослава “Мірона” Луцького, який загинув в Афганістані в 2013 році в межах місії НАТО.

Більше по темі Вперше за війну жодна з бригад не нарікає, що мало снарядів За словами Президента України, скарг про нестачу боєприпасів немає вже два місяці.

Велика Британія відправить до Польщі винищувачі Typhoon

У межах підтримки Варшави наступного року Лондон відправить до Польщі винищувачі Eurofighter Typhoon. Ці літаки мають посилити захист польського повітряного простору.

Про це повідомляв прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.

Advertisement

"Протиповітряна оборона є життєво важливою, і Велика Британія хоче підтримати Польщу в цьому та тісно співпрацювати з вами", - заявляв Сунак.

Також у межах навчань НАТО Steadfast Defender, що триватимуть до кінця травня, Велика Британія відправить до Польщі 16 тисяч своїх військових.