Президент Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська вшанували пам'ять жертв політичних репресій. 

У пам'ятний день вони відвідали Національний історико-меморіальний заповідник «Биківнянські могили».

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День пам'яті жертв політичних репресій

Щороку у третю неділю травня ми згадуємо десятки тисяч людей, розстріляних комуністичним режимом, сотні тисяч кинутих у в'язниці й табори, на заслання чи примусове психіатричне лікування. 

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Саме Биківнянський ліс під Києвом упродовж 1937–1941 років був місцем, де таємно ховали тих, кого співробітники НКВС розстрілювали в київських в’язницях. Це найбільше в Україні місце поховання жертв масових політичних репресій.

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За словами очільника країни, Росія не зможе окупувати Харків, якщо ще системи ППО Patriot будуть на озброєнні в української армії.

Важливо вистояти зараз, - Зеленський

«Завжди буде з нами пам'ять про жертв політичних репресій і тих, хто боровся за нашу незалежність. Шана всім, хто нині боронить Україну», - сказав Володимир Зеленський.

Згадуючи про страшні сторінки історії, глава держави наголосив - українцям важливо вистояти й зараз у битві з агресором. 

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«Важливо вистояти в нашій битві зараз. Вистояти проти сучасної російської системи, яка є нащадком того тоталітаризму», - зауважив президент.

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