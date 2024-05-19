Щороку у третю неділю травня ми згадуємо десятки тисяч людей, розстріляних комуністичним режимом, сотні тисяч кинутих у в'язниці й табори, на заслання чи примусове психіатричне лікування.

У пам'ятний день вони відвідали Національний історико-меморіальний заповідник «Биківнянські могили».

Саме Биківнянський ліс під Києвом упродовж 1937–1941 років був місцем, де таємно ховали тих, кого співробітники НКВС розстрілювали в київських в’язницях. Це найбільше в Україні місце поховання жертв масових політичних репресій.

Важливо вистояти зараз, - Зеленський

«Завжди буде з нами пам'ять про жертв політичних репресій і тих, хто боровся за нашу незалежність. Шана всім, хто нині боронить Україну», - сказав Володимир Зеленський.

Згадуючи про страшні сторінки історії, глава держави наголосив - українцям важливо вистояти й зараз у битві з агресором.

Advertisement

«Важливо вистояти в нашій битві зараз. Вистояти проти сучасної російської системи, яка є нащадком того тоталітаризму», - зауважив президент.