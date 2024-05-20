Представники уряду Хорватії та Індії доєднаються до Саміту миру в Бюргенштоці.

Про це повідомив Президент України в соціальній мережі Х (колишній Twitter).

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Хорватія долучиться до Саміту миру в Швейцарії

"Також подякував Прем'єр-міністру Пленковичу за підтвердження його участі в Саміті миру у Швейцарії", – йдеться в повідомленні. 

За його словами, також обговорені підтримка з боку Хорватії початку переговорів про вступ України до ЄС і можливість долучення до Вільнюської декларації G7 про підтримку України.

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Індія візьме участь у Саміті в Бюргенштоці

Індія стала першою країною з "глобального півдня", яка підтвердила участь у Саміті миру.

Про це заявив прем'єр-міністр країни Нарендра Моді в інтерв'ю агентству PTI.

"Індія братиме участь у всіх важливих самітах, які просувають порядок денний глобального миру, безпеки та розвитку", – заявив Моді, посилаючись на запрошення взяти участь у зустрічі Групи семи та Саміті миру.

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У французькому парламенті закликали відмовитися від "стриманості та прийняти рішення" за прикладом Британії, яка дозволила Україні використовувати свою зброю проти Росії.

Як зазначив прем'єр, рівень участі Індії буде залежати від часу, логістики та паралельних зобов'язань.

Росія не братиме участі у події

За очікуваннями України, у Глобальному саміті миру мають взяти участь лідери країн з усіх континентів світу, окрім Росії.

Про це керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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Як наголосив Єрмак, для України важливо, щоб на Глобальному саміті миру була присутня максимальна кількість країн. Тому залучили всіх: і уряд, і парламент, і Офіс Президента, щоб світ говорив про Саміт миру й закликав лідерів брати в ньому участь.

Кремль може зірвати Саміт миру

Нагадаємо, що у квітні Володимир Зеленський заявив, що в України є дані про майбутню спробу зірвати подію та зменшити кількість країн-учасниць.

Про це він повідомив під час зустрічі з представниками держав-партнерів у Києві. 

За словами Президента України, наша країна надасть всю необхідну інформацію спецслужбам держав, які планують взяти участь у саміті.

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