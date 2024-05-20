Представники уряду Хорватії та Індії доєднаються до Саміту миру в Бюргенштоці.
Про це повідомив Президент України в соціальній мережі Х (колишній Twitter).
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Хорватія долучиться до Саміту миру в Швейцарії
"Також подякував Прем'єр-міністру Пленковичу за підтвердження його участі в Саміті миру у Швейцарії", – йдеться в повідомленні.
За його словами, також обговорені підтримка з боку Хорватії початку переговорів про вступ України до ЄС і можливість долучення до Вільнюської декларації G7 про підтримку України.
Індія візьме участь у Саміті в Бюргенштоці
Індія стала першою країною з "глобального півдня", яка підтвердила участь у Саміті миру.
Про це заявив прем'єр-міністр країни Нарендра Моді в інтерв'ю агентству PTI.
"Індія братиме участь у всіх важливих самітах, які просувають порядок денний глобального миру, безпеки та розвитку", – заявив Моді, посилаючись на запрошення взяти участь у зустрічі Групи семи та Саміті миру.
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Як зазначив прем'єр, рівень участі Індії буде залежати від часу, логістики та паралельних зобов'язань.
Росія не братиме участі у події
За очікуваннями України, у Глобальному саміті миру мають взяти участь лідери країн з усіх континентів світу, окрім Росії.
Про це керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив в ефірі телемарафону "Єдині новини".
Як наголосив Єрмак, для України важливо, щоб на Глобальному саміті миру була присутня максимальна кількість країн. Тому залучили всіх: і уряд, і парламент, і Офіс Президента, щоб світ говорив про Саміт миру й закликав лідерів брати в ньому участь.
Кремль може зірвати Саміт миру
Нагадаємо, що у квітні Володимир Зеленський заявив, що в України є дані про майбутню спробу зірвати подію та зменшити кількість країн-учасниць.
Про це він повідомив під час зустрічі з представниками держав-партнерів у Києві.
За словами Президента України, наша країна надасть всю необхідну інформацію спецслужбам держав, які планують взяти участь у саміті.