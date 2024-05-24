Росія планує розвивати тему зі звинуваченням України у збитті літака Іл-76 для поширення пропагандистських наративів.

Про це повідомляє Укрінформ, цитуючи представника Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрія Юсова.

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Росія буде використовувати збиття Іл-76 для дискредитації України

"Є інформація, що ворог буде пробувати і далі використовувати тему збиття цього літака для проведення ІПСО тощо, дискредитації нашої держави за кордоном. І орієнтовно на липень заплановані певні дії з боку так званого Слідкому держави-агресора [щодо цього - ред.] тощо", – заявив Юсов.

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За його словами, після інциденту росіяни поставили завдання власним підрозділам шукати уламки, зокрема, ракет Patriot на ТОТ, щоб створити доказову базу.

"Тим не менше, ліпиться [доказ – ред.] наразі погано, інакше вже була б якась активність із їхнього боку", – запевняє представник ГУР.

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Як наголосив Юсов, РФ не відгукнулася на заклик України про створення міжнародної комісії для проведення міжнародного розслідування за участі представників ООН і Червоного Хреста. Фактично, Росія заблокувала цю ініціативу.

"Роспропаганда не закинула й історію з "Крокусом" і надалі буде пробувати продовжувати гнути абсурдну лінію про начебто причетність до цього України, хоча це не витримує жодної критики і в цьому немає жодної логіки", – наголосив представник розвідки.

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Збитий російський літак Іл-76 – що відомо

Нагадаємо, що російський літак Іл-76 впав на заході Бєлгородській області Росії 24 січня цього року.

Про це писав Kyiv Post із посиланням на різні джерела.

Міноборони РФ заявило, що на борту літака нібито перебували 65 українських військовополонених, захоплених під час повномасштабного вторгнення, троє супроводжуючих, а також шість членів екіпажу.

Спершу один із українських ЗМІ повідомив, що відповідальність за збиття літака взяли на себе українські військові, і що на ньому перевозили зенітні ракети С-300, однак згодом ця заява була відкликана.

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Дискусія про те, хто все таки збив цей літак, ведеться досі.