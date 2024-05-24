Влада Румунії оголосила персоною нон грата дипломатичного співробітника посольства Росії у Бухаресті.
Про це повідомили у МЗС Румунії.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС!
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Румунія видворила російського дипломата
У відомстві повідомили, що один з російських дипломатів оголошений персоною нон грата і повинен буде залишити країну "у зв’язку з діяльністю, що суперечить положенням Віденської конвенції про дипломатичні відносини". Зазначається, що справа пов'язана зі шпигунством.
Цю інформацію донесли тимчасовому повіреному РФ, викликавши його до МЗС.
Чехія висилає скандального російського емігранта через зв'язки з ФСБ
Влада Чехії планувала депортувати уродженця Росії Олександра Степанова, який мешкає в Чехії майже 20 років, оскільки він може нести загрозу для країни.
Із 2018 року Степанов очолював Координаційну раду об’єднань співвітчизників Чехії.
Згідно з даними чеської влади, Степанов мав контакти з російськими дипломатами, причетними до «рицинового скандалу» в 2020 році. Тоді російський дипломат привіз до Чехії отруйну речовину рицин і через анонімний електронний лист, надісланий спецслужбам Чехії, спробував підставити свого колегу, з яким ворогував.