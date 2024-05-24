Станом на 24 травня у застосунку “Резерв+” оновили свої дані понад мільйон громадян України.

Про це повідомило Міністерство оборони України. 

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС!

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

"Резерв+" має попит серед українців 

Для порівняння, через Центри надання адміністративних послуг свої дани оновили 40 865 військовозобовʼязаних, через територіальні центри соціальної підтримки - 21 735.

У Міноборони додали, Резерв+ є найпростішим способом оновлення даних і вже доступний в 176 країнах.

Advertisement

“На обробку мільйона звернень територіальні центри комплектування б витратили близько року”, - заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Окрім України, застосунком найчастіше користуються у Польщі, Німеччині, Канаді, Сполучених Штатах та Чехії.

“Незабаром в Резерв+ зʼявиться військово-обліковий документ, який матиме таку ж юридичну силу, як паперовий”, - додали в Міноборони.

Понад 600 тисяч українців оновили свої дані у застосунку Резерв+
Більше по темі

Понад 600 тисяч українців оновили свої дані у застосунку Резерв+

Зараз "Резерв+" — найбільш популярний шлях оновлення даних поряд із ЦНАП і ТЦК та СП.

"Резерв+" — що треба знати

Як повідомляв Kyiv Post раніше, оновити свої облікові дані можна буде онлайн через застосунок Резерв+. Це треба зробити всім військовозобов'язаним віком 18-60 років.

Зробити це потрібно протягом 60 днів. Тобто, до 16 липня включно.

Додаток можна завантажити на смартфон через App Store та Google Play Market. 

Advertisement

Як запевнили в Міноборони, під час оновлення даних направлення на ВЛК не видаватиметься.

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
У Миколаєві на міських маршрутах курсуватиме менше автобусів Мобілізація
У Миколаєві на міських маршрутах курсуватиме менше автобусів
Київ Пост
2д тому
В Україні понад 3 тисячі засуджених вже подали заяви на службу в армії Мобілізація
В Україні понад 3 тисячі засуджених вже подали заяви на службу в армії
За матеріалами Укрінформ
тра. 21
Понад 600 тисяч українців оновили свої дані у застосунку Резерв+ Мобілізація
Понад 600 тисяч українців оновили свої дані у застосунку Резерв+
За матеріалами Укрінформ
тра. 21
QR-код для військовозобов'язаних замінить військовий квиток Мобілізація
QR-код для військовозобов'язаних замінить військовий квиток
Київ Пост
тра. 20
Спонсорований контент
" Попередній Росія кинула вагнерівців з «Африканського корпусу» на Вовчанськ
Далі » У Румунії російського дипломата оголосили персоною нон грата