Станом на 24 травня у застосунку “Резерв+” оновили свої дані понад мільйон громадян України.
Про це повідомило Міністерство оборони України.
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"Резерв+" має попит серед українців
Для порівняння, через Центри надання адміністративних послуг свої дани оновили 40 865 військовозобовʼязаних, через територіальні центри соціальної підтримки - 21 735.
У Міноборони додали, Резерв+ є найпростішим способом оновлення даних і вже доступний в 176 країнах.
“На обробку мільйона звернень територіальні центри комплектування б витратили близько року”, - заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.
Окрім України, застосунком найчастіше користуються у Польщі, Німеччині, Канаді, Сполучених Штатах та Чехії.
“Незабаром в Резерв+ зʼявиться військово-обліковий документ, який матиме таку ж юридичну силу, як паперовий”, - додали в Міноборони.
Понад 600 тисяч українців оновили свої дані у застосунку Резерв+
"Резерв+" — що треба знати
Як повідомляв Kyiv Post раніше, оновити свої облікові дані можна буде онлайн через застосунок Резерв+. Це треба зробити всім військовозобов'язаним віком 18-60 років.
Зробити це потрібно протягом 60 днів. Тобто, до 16 липня включно.
Додаток можна завантажити на смартфон через App Store та Google Play Market.
Як запевнили в Міноборони, під час оновлення даних направлення на ВЛК не видаватиметься.