Росія звинуватила Україну в припиненні обміну військовополоненими на тлі повідомлень про жорстоке поводження Росії з українськими військовополоненими.

Про це повідомля Інститут вивчення війни (ISW).

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС! Підписуйтесь на наш Viber-канал.

РФ затримує обмін військовополоненими

Уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова звинуватила Україну у висуненні "надуманих вимог" для Росії, які спричинили паузу в обміні військовополоненими протягом останніх кількох місяців. За її словами, Кремль нібито робить все можливе для підтримки діалогу з українським урядом і Міжнародним комітетом Червоного Хреста у справах військовополонених.

Advertisement

За даними ISW, Представник Українського координаційного штабу з питань лікування військовополонених Петро Яценко в листопаді 2023 року зазначав, що раніше Росія призупинила обмін військовополоненими влітку 2023 року з невстановленої причини.

Більше по темі В ЄС схвалили високі тарифи на імпорт агропродукції з Росії й Білорусі Підвищення мит на зерновий та олійний імпорт з Росії та Білорусі фактично зупинить імпорт цих продуктів.

Як зазначається, останній обмін військовополоненими між Росією та Україною відбувся 8 лютого 2024 року за сприяння Об’єднаних Арабських Еміратів.

"Протягом останніх місяців після останнього обміну військовополоненими Росія вчинила низку очевидних зловживань проти українських військовополонених, включаючи страти українських військовополонених без судочинства та використання військовополонених як живих щитів на полі бою (обидва порушення Женевської конвенції про військовополонених), а також нібито проведення " чорний ринок» для продажу українських військовополонених російським парамілітарним формуванням", – пояснили аналітики.

Advertisement

На думку Інституту, звинувачення Москалькової в тому, що Україна є стороною, нібито відповідальною за припинення обміну військовополоненими, може бути спробою перекласти відповідальність на Україну та приховати перелік задокументованих російських знущань над українськими військовополоненими.

Advertisement

Це потенційно розпалить невдоволення в українському суспільстві або збентежити Захід підтримку України, як коментують в ISW.

Україна повернула з російського полону 100 воїнів

Нагадаємо, що 8 лютого 2024 року відбувся великий обмін полоненими між Україною та Росією.

Про це повідомляв Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

За словами Зеленського, більшість полонених – солдати та сержанти, захисники Маріуполя та "Азовсталі". Також Президент України нагадав, що з полону вже звільнено полону 3135 українців і українок.