Представники ЄС та 27 країн взяли участь в AI Seoul Summit (Сеульський Саміт зі Штучного Інтелекту).

Про це повідомляється в пресслужбі Міністерства цифрової трансформації.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС!

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Україна долучилася до глобальної співпраці безпечного розвитку ШІ

У Південній Кореї відбувся другий глобальний саміт з безпечного розвитку технологій штучного інтелекту.

"Розвиток ШІ має значний потенціал для української економіки та суспільства. Технологія може допомогти покращити ефективність роботи в різних галузях, а також сприяти появі нових продуктів та послуг. Водночас важливо, щоб використання ШІ було етичним та відповідальним – на благо людей, а не завдаючи шкоди", – зазначається в Міністерстві цифрової трансформації.

Advertisement

Як пояснили в Мінцифри, учасниками саміту погоджено Міністерську Заяву, до якої долучилася Україна. 27 країн та представники ЄС приєдналися до заяви, яка зосереджена на трьох цілях: безпеці, інноваціях та інклюзивності ШІ.

Україні необхідні винищувачі Gripen від Швеції
Більше по темі

Україні необхідні винищувачі Gripen від Швеції

Посол України у Швеції наголосив на потребі української армії у бойових літаках, системах ППО та боєприпасах.

"Участь України в AI Seoul Summit та підписання міністерської заяви – це чіткий сигнал нашого прагнення до відповідального та етичного розвитку ШІ. Ми вже активно працюємо над упровадженням ШІ в різних сферах, підвищуючи розвиток української економіки та покращуючи життя наших громадян", – повідомив заступник Міністра цифрової трансформації України Георгій Дубинський.

Advertisement

Українські школярі навчатимуться за допомогою штучного інтелекту та VR-технологій

Нагадаємо, що пресслужба Асоціації інноваційної та цифрової освіти оголосила про надання доступу до мережі Цифрових Освітніх Центрів.

Як зазначалося, основне завдання таких центрів – забезпечення навчання 16 000 школярів, які не мають доступу до офлайн навчання у прифронтових та деокупованих громадах.

Команда Асоціації інноваційної та цифрової освіти наголосила, що організатори прагнуть не лише відкрити Цифрові Освітні Центри, а й зробити з них освітні хаби для дітей, підлітків та їхніх батьків у громадах, які найбільше потерпають від війни.

Advertisement
Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
Кабмін ухвалив проєкт угоди зі США, який дасть Україні майже 7,9 млрд доларів Міжнародні відносини
Кабмін ухвалив проєкт угоди зі США, який дасть Україні майже 7,9 млрд доларів
Київ Пост
3г тому
США вироблятиме артснаряди для України на новому заводі в штаті Техас США
США вироблятиме артснаряди для України на новому заводі в штаті Техас
Київ Пост
7г тому
Україні необхідні винищувачі Gripen від Швеції Міжнародні відносини
Україні необхідні винищувачі Gripen від Швеції
Київ Пост
22г тому
У Норвегії набула чинності заборона на в'їзд туристів із Росії Росія
У Норвегії набула чинності заборона на в'їзд туристів із Росії
Київ Пост
1д тому
Спонсорований контент
" Попередній РФ маніпулює темою обміну військовополоненими, щоб дискредитувати Україну
Далі » Шольц може дозволити Україні бити по Росії західною зброєю