Представники ЄС та 27 країн взяли участь в AI Seoul Summit (Сеульський Саміт зі Штучного Інтелекту).

Про це повідомляється в пресслужбі Міністерства цифрової трансформації.

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Україна долучилася до глобальної співпраці безпечного розвитку ШІ

У Південній Кореї відбувся другий глобальний саміт з безпечного розвитку технологій штучного інтелекту.

"Розвиток ШІ має значний потенціал для української економіки та суспільства. Технологія може допомогти покращити ефективність роботи в різних галузях, а також сприяти появі нових продуктів та послуг. Водночас важливо, щоб використання ШІ було етичним та відповідальним – на благо людей, а не завдаючи шкоди", – зазначається в Міністерстві цифрової трансформації.

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Як пояснили в Мінцифри, учасниками саміту погоджено Міністерську Заяву, до якої долучилася Україна. 27 країн та представники ЄС приєдналися до заяви, яка зосереджена на трьох цілях: безпеці, інноваціях та інклюзивності ШІ.

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"Участь України в AI Seoul Summit та підписання міністерської заяви – це чіткий сигнал нашого прагнення до відповідального та етичного розвитку ШІ. Ми вже активно працюємо над упровадженням ШІ в різних сферах, підвищуючи розвиток української економіки та покращуючи життя наших громадян", – повідомив заступник Міністра цифрової трансформації України Георгій Дубинський.

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Українські школярі навчатимуться за допомогою штучного інтелекту та VR-технологій

Нагадаємо, що пресслужба Асоціації інноваційної та цифрової освіти оголосила про надання доступу до мережі Цифрових Освітніх Центрів.

Як зазначалося, основне завдання таких центрів – забезпечення навчання 16 000 школярів, які не мають доступу до офлайн навчання у прифронтових та деокупованих громадах.

Команда Асоціації інноваційної та цифрової освіти наголосила, що організатори прагнуть не лише відкрити Цифрові Освітні Центри, а й зробити з них освітні хаби для дітей, підлітків та їхніх батьків у громадах, які найбільше потерпають від війни.