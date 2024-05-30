Уряд ФРН поступово відмовляється від своїх застережень щодо дозволу Україні атакувати військові об’єкти на території РФ.

Про це пише Politico.

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ФРН може дозволити Україні атакувати Росію наданим озброєнням

Як зазначає видання, 28 травня канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Україна може використовувати зброю, надану Німеччиною, "в межах міжнародного права", що дозволить використовувати її проти такого агресора, як Росія, в тому числі на території Росії, проте інших подробиць посадовець не надав.

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Президент Франції Еммануель Макрон, який виступав разом із Шольцем у вівторок, сказав: "Ми повинні дозволити [українцям – ред.] нейтралізувати військові об’єкти, з яких запускаються ракети, але не інші цивільні чи військові цілі".

Речник Шольца Штеффен Хебештрайт заявив журналістам, що "оборонні дії України не обмежуються власною територією, але [можуть – ред.] бути розширені й на територію агресора"... Я не можу розкрити точні домовленості з Києвом щодо використання німецької зброї, оскільки вони є "конфіденційними".

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"Я вважаю дивним, коли деякі люди ведуть дискусії і кажуть, що їм [українцям – ред.] не дозволено захищатися і вживати заходів, які для цього підходять", – пояснив Шольц.

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Німеччина проти залучення ППО НАТО до захисту неба України

Нагадаємо, що 13 травня речник федерального уряду Штеффен Гебештрай заявив, що можливість залучення літаків або засобів ППО країн НАТО у відбитті російських повітряних атак принаймні над західною частиною України стане "безпосереднім втягуванням Альянсу в конфлікт"

Про це повідомляв Укрінформ.

Як зазначалося, ще на початку були дискусії щодо створення безполітної зони над Україною, яку могли б забезпечити літаки НАТО, проте це рішення відхилили, адже це "буде перетином межі до прямої участі".