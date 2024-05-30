Київський метрополітен заявив про збільшення інтервалу між поїздами на одну хвилину через дефіцит кадрів.

Про це повідомляє КП "Київський метрополітен".

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У Київському метро збільшать інтервал між поїздами

"Наразі в КП «Київський метрополітен» виник гострий дефіцит фахівців робітничих професій. Зокрема машиністів електропоїздів – 83 вакансії, електромеханіків – 48, токарів і слюсарів за відповідними напрямами – 161. Причиною збільшення кількості вакансій є частково вимушена міграція, специфіка професій і мобілізаційна робота у зв’язку з воєнним станом", – зазначили в КП "Київський метрополітен".

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Як додали в комунальному підприємстві, лизько 7% метрополітенівців нині перебувають у лавах ЗСУ, і їхня кількість постійно збільшується.

"Київський метрополітен» постійно проводить посилену кадрову роботу із залучення фахівців. Зокрема, співпрацює із закладами профільної освіти та міським центром зайнятості. Водночас метрополітен є вузькопрофільним підприємством, і підготовка та адаптація деяких професій потребує довготривалого спеціального навчання", – наголосили в Київському метрополітені.

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Більше по темі Річниця невипадкової пожежі 60 років тому в центрі Києва була підпалена Державна публічна бібліотека Академії наук УРСР.

За їхніми даними, машиніст електропоїзда навчається щонайменше рік до моменту його самостійної роботи на лінії.

"Враховуючи поточну кадрову ситуацію, найближчим часом будуть змінені графіки руху поїздів на всіх лініях підземки. Інтервали між поїздами будуть збільшені орієнтовно на одну хвилину в між "пік" та на 45 секунд у "пікові" години", – пояснили в КП "Київський метрополітен".

Київський метрополітен оголосив тендер на продовження метро на Виноградар

Нагадаємо, що 13 травня "Київський метрополітен" оголосив тендер на розширення мережі метро в район Виноградар.

Про це повідомляла КМДА.

Як зазначалося, за результатами проведеної державної експертизи та на підставі отриманого позитивного експертного звіту, очікувана вартість закупівлі становить 13 956 843 711,13 грн. Прийом пропозицій закінчився 28 травня.