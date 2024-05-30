Країни НАТО мають лише 5% засобів протиповітряної оборони для захисту східного флангу альянсу від можливих ударів, пише The Financial Times з посиланням на власні проінформовані джерела.

Посилаючись на конфіденційні оборонні плани, розробленими минулого року, країни НАТО здатні забезпечити менше 5 відсотків потужностей протиповітряної оборони, які вважаються необхідними для захисту членів Альянсу в Центральній і Східній Європі від повномасштабного нападу.

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В розмові з виданням високопоставленний дипломат НАТО сказав, що здатність захищатися від ракет і повітряних ударів є “основною частиною плану захисту Східної Європи від вторгнення”, додавши, що “зараз ми не можемо захистити себе від вторгнення”: “А зараз у нас цього немає”.

Журналісти в приклад наводять теперішню війну в Україні, підкреслюючи важливість протиповітряної оборони. Наразі ми спостерігаємо як Київ просить у Заходу додаткові системи і ракети для захисту своїх міст, військ і енергосистеми від щоденних бомбардувань.