Країни НАТО мають лише 5% засобів протиповітряної оборони для захисту східного флангу альянсу від можливих ударів, пише The Financial Times з посиланням на власні проінформовані джерела.

Посилаючись на конфіденційні оборонні плани, розробленими минулого року, країни НАТО здатні забезпечити менше 5 відсотків потужностей протиповітряної оборони, які вважаються необхідними для захисту членів Альянсу в Центральній і Східній Європі від повномасштабного нападу.

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В розмові з виданням високопоставленний дипломат НАТО сказав, що здатність захищатися від ракет і повітряних ударів є “основною частиною плану захисту Східної Європи від вторгнення”, додавши, що “зараз ми не можемо захистити себе від вторгнення”: “А зараз у нас цього немає”.

Журналісти в приклад наводять теперішню війну в Україні, підкреслюючи важливість протиповітряної оборони. Наразі ми спостерігаємо як Київ просить у Заходу додаткові системи і ракети для захисту своїх міст, військ і енергосистеми від щоденних бомбардувань.

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У великому оборонному огляді минулого року уряд Великої Британії описав “проблему захисту від нападу з неба” як “найгострішу за останні 30 років”.

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Побоювання Заходу посилюються із-за поширення дешевих ударних дронів великої дальності, які використовуються у військовому конфлікті в Україні, говорять співрозмовники видання.

Країни альянсу інвестують у нові засоби ППО, включаючи винищувачі, тому стримування НАТО проти Росії залишається сильним.

За словами чиновника, який спілкувався з The Financial Times, нові оборонні плани НАТО також значно збільшують вимоги до протиповітряної та протиракетної оборони в кількісному відношенні та в плані готовності.

Країни альянсу інвестують у нові засоби ППО, включаючи винищувачі, тому стримування НАТО проти Росії залишається сильним.

Зокрема, країни ЄС зараз обговорюють створення “Небесного щита” (ESSI), який включатиме ізраїльські ракети Arrow 3, американський Patriot та німецьку систему IRIS-T. Минулого року проект запропонувала Німеччина. Цю ініціативу підтримали понад десяток країн ЄС.

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НАТО може взяти під захист небо над Західною Україною

НАТО наразі обговорює можливість забезпечення безпеки повітряного простору над Західною Україною та проведення навчань київських військ на власній території.

Кілька країн-членів Альянсу, а саме Естонія, Велика Британія, Польща, Канада, Литва та Франція, виступають за посилення підтримки Києва, яка може потенційно поширитися на українську територію.

Відразу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року США розгорнули акумуляторну систему протиповітряної оборони Patriot для захисту аеропорту на півдні Польщі, який став центром доставки західної зброї до Києва.

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Але офіційні особи кажуть, що члени НАТО мають так мало таких систем, що їхня здатність розгортати їх за межами власних територій дуже обмежена.

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