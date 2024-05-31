Із повідомлень про нібито наданий Україні президентом США Байденом обмежений дозвіл на завдання ударів по цілях на території РФ незрозуміло, наскільки далеко він поширюватиметься.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС! Підписуйтесь на наш Viber-канал.

США не уточнили, наскільки далеко українські війська можуть бити з західної зброї

"Незрозуміло, наскільки далеко у Бєлгородській області США дозволяють українським військам завдавати ударів зі зброї, наданої США, чи дозволять Україні завдати ударів по зосередженню російських сил і техніки в Курській та Брянській областях", – зазначаєтсья у звіті ISW.

Advertisement

Як зауважили в ISW, російські військові цілі за межами безпосереднього кордону з Харківською областю також є законними військовими цілями. І обмеження на здатність України завдавати ударів по цілях в інших місцях на території РФ перешкоджають здатності України захищатися від російської агресії.

Більше по темі Молдова ухвалила декларацію, що засуджує політику геноциду Росії в Україні За ухвалення декларації проголосували 60 депутатів, серед яких 59 – від правлячої партії PAS.

"Декілька радників Байдена повідомили The New York Times у матеріалі, опублікованому 29 травня, що обмежене скасування політики США щодо обмеження ударів у Росії було "неминучим", і правильно оцінили, що скасування політики, ймовірно, призведе до обмежень щодо того, як Україна може використовувати зброю, надану США, проти військових цілей і сил безпосередньо в межах кордонів Росії, які беруть активну участь в атаках і ударах по Україні", – пояснили в Інституті.

Advertisement

На думку аналітиків ISW, РФ досі користується певними недоступними для України місцями, з яких окупанти можуть прикривати військові сили, перш ніж вони підійдуть досить близько до Харкова або увійдуть в інші частини України. Москва продовжуватиме вигравати від будь-якого такого місця, поки західні держави продовжуватимуть накладати обмеження на здатність України захищати себе, вважають військові аналітики.

Заборона на удари по території РФ ускладнює оборону України

Нагадаємо, що 27 травня Єнс Столтенберг заявив, що країни-члени Альянсу мають дозволити Україні бити по РФ наданою ними зброєю.

Advertisement

Про це повідомляв Укрінформу.

За його словами, союзники по Альянсу на національному рівні мають переглянути обмеження, накладені ними на використання наданої Україні зброєю. Це пов'язано з тим, що Росія веде обстріли України зі своєї території та вважає себе прикритою державним кордоном від ударів у відповідь. Він наголосив, що важливо завжди пам’ятати, чим саме є ця війна. Росія атакувала та вдерлася до іншої країни, порушуючи міжнародне право, вбиваючи цивільних людей, окупувавши частину української території.