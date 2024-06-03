Китайський уряд заперечив причетність країни до спроби зірвати Саміт миру у Швейцарії.

Про це повідомляє The Guardian, цитуючи речницю китайського МЗС Мао Нін у відповідь на заяву Президента України Володимира Зеленського щодо того, що Росія за допомогою Китаю прагне зірвати Саміт миру в Швейцарії.

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Китай заперечує "розпалювання російсько-української війни"

"Китай вважає, що всі зусилля, спрямовані на підтримку мирних заходів у російсько-українській війні, повинні бути визнані, сказала Мао у відповідь на запитання про червневий Саміт миру", – наголосила Нін.

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За її словами, Пекін надає велике значення відносинам із Україною та залишається її найбільшим торговельним партнером.

"Позиція Китаю щодо участі у Саміті миру в Швейцарії є дуже "відкритою і прозорою", – зазначається в The Guardian.

Мао Нін висловаила також сподівання, що Китай зможе отримати розуміння і підтримку усіх сторін.

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Зеленський дорікнув Китаю через спробу зірвати Саміт миру

Володимир Зеленський під час спілкування зі ЗМІ на полях азійського саміту з питань безпеки у Сінгапурі заявив про спробу Пекіна відмовляти інші країни брати участь у Саміті миру, що відбудеться у Швейцарії 15-16 червня.

Як зазначив Президент України, порівнювати позиції США та Китаю щодо Саміту миру не можна, оскільки Пекін не підтвердив своєї участі.

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За словами Зеленського, Китай працює над тим, щоб інші країни не відвідали Саміт миру.

Як зазначив Президент, Китай такими діями "фактично підтримує війну, яку Росія розв’язала проти України".