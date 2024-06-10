Російський уряд погрожує не продовжувати візи африканським студентам і молодим працівникам, якщо вони не погодяться приєднатися до армії для збільшення сил РФ на фронті.

Про це пише Bloomberg, цитуючи європейських чиновників.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Росія використовує завербованих іноземців у війні проти України

"Згідно з оцінками європейських чиновників, Кремль змусив тисячі мігрантів та іноземних студентів воювати у складі російських військ у війні проти України, аби збільшити інтенсивність свого наступу в Харківській області", – зазначили в Bloomberg.

Advertisement

Як повідомляється, російські чиновники фактично вдаються до тактики ПВК "Вагнера" – погрожують не продовжувати візи африканським студентам і молодим працівникам, якщо вони не погодяться приєднатися до армії.

"Інший європейський чиновник сказав, що російська практика посилати мігрантів і студентів у бій під примусом спостерігалася ще на початку війни. Ці війська зазнають особливо великих втрат, тому що вони все частіше розгортаються в ризикованих наступальних маневрах для захисту більш навчених підрозділів", – додали у Bloomberg.

Більше по темі У Конгресі США закликали визнати РФ державою-спонсоркою тероризму Сенатори вважають, що після укладення угоди між Північною Кореєю і Росією настав час "дати відсіч".

Також РФ розгорнула кампанію із вербування іноземних найманців щонайменше у 21 країні, зокрема у низці країн Африки. В рамках цієї кампанії іноземцям, які підпишуть контракт із армією РФ пропонують вигідні умови в сенсі платні й матеріального забезпечення.

Advertisement

"Вербувальники також націлювалися на мігрантів і студентів, які раніше шукали роботу в Росії, і в деяких випадках заманювали їх обіцянками прибуткової роботи, але потім іноземців змушували пройти навчання та відправляли на фронт", – наголосили у виданні.

Раніше цього року уряд Непалу заявив, що їм відомо про близько 400 молодих непальських чоловіків, завербованих до війська РФ, але набагато більше непальців, ймовірно, зареєструвалися без відома влади країни.

Advertisement

РФ активізувала вербування африканців для війни проти України

Нагадаємо, що в травні ГУР попереджало про активізацію рекрутингу африканців для війни проти України.

Цим займається спеціально створений підрозділ Міноборони Росії.

Як зазначалося, вербування націлене переважно на жителів Руанди, Бурунді, Конґо й Уганди.

Найманцям обіцяють стартову грошову виплату у розмірі 2 тисячі доларів за підписання контракту, а потім щомісячне забезпечення у 2,2 тис. доларів, медичне страхування, а також отримання російського паспорта для солдата й членів його сім’ї.