У Верховній Раді 11 червня зареєстрували законопроєкт №11331 "Про промислову політику та прогнозованість реального сектору економіки", який передбачає концепцію економічного бронювання військовозобов’язаних від мобілізації.

Відповідне оновлення з'явилось у картці закону № 11331 на сайті Верховної Ради.

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Законопроєкт про економічне бронювання - що відомо

Автори законопроєкту - група нардепів на чолі з головою комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитром Наталухою. У Фейсбуці Наталуха поділився подробицями та основними положеннями проєкту.

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Він зазначив, що у законі закладено концепцію «економічного бронювання», яка дозволить зберегти для економіки важкозамінних спеціалістів.

Як вона працюватиме:

кожен субʼєкт господарювання, який сплачує підвищений військовий збір у 20 000 грн на місяць за працівника — має можливість його забронювати

сплата підвищеного збору відбувається не працівником, а самим бізнесом. Він сам визначає, хто для нього найбільш критичний і підтверджує це відповідними податками

бронювання поширюється на кожен субʼєкт господарювання, що нівелює проблему, наприклад, з неможливістю броні для представництв міжнародних компаній чи ФОПів. Останні можуть забронюватися, якщо підтвердять реальне ведення діяльності протягом останнього року

відсоткову межу заброньованих та процедуру визначатиме Кабмін. Механіка сплати підвищеного військового збору окреслена у повʼязаному законопроєкті №11332 «щодо особливостей сплати воєнного збору за бронювання військовозобов’язаних».

За словами автора, у новому законі «Про промислову політику» буде вичерпний перелік інструментів та механізмів, за якими держава зможе підтримувати українського виробника:

Більше по темі СБУ заблокувала ще 3 схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон Вартість "послуг" становила до 15 тис. євро, а сума залежала від терміновості та способу уникнення мобілізації.

визначатиметься перелік стратегічних галузей промисловості України

створюється Державний фонд розвитку промисловості, який надаватиме позики, гранти та іншу допомогу перспективним проєктам

запроваджується система спеціальних інноваційних та інвестиційних контрактів між Кабміном та інвесторами

для критичних технологій впроваджується програма співфінансування проєктів на пільгових умовах.

Крім того, голова комітету ВР з питань економічного розвитку анонсував два альтернативних законопроєкти, що будуть включати модель із бронюванням за рівнем зарплати у понад 35 тис грн та змішану модель — 35 тис грн зарплати для найманого працівника, 20 тис грн військового збору для ФОП.

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Уряд дозволив забронювати 100% працівників ОПК та енергетики

Керівники підприємств оборонно-промислового комплексу та енергетики зможуть бронювати до 100% працівників.

Уряд оновив підходи до бронювання працівників.

Крім того, для критичних підприємств збільшили термін бронювання від шести місяців до року, а також дозволили бронювати військовозобов’язаних із дефіцитними військово-обліковими спеціальностями.

90% рятувальників і поліцейських заброньовані

Уряд забронював 90% рятувальників та поліцейських.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, незаброньовані надзвичайники та правоохоронці мають вибір:

10% співробітників ДСНС, які підлягають мобілізації, можуть мобілізовуватися до лав Збройних Сил України, Національної гвардії або Державної прикордонної служби;

10% незаброньованих поліцейських можуть долучитися до бригади «Лють» або додатково створених трьох бойових бригад Національної поліції.

Водночас у ДСНС забронювали всіх співробітників підрозділів оперативного реагування. Це пожежники, сапери, рятувальники, хіміки, інженери.