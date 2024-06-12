У Верховній Раді 11 червня зареєстрували законопроєкт №11331 "Про промислову політику та прогнозованість реального сектору економіки", який передбачає концепцію економічного бронювання військовозобов’язаних від мобілізації.
Відповідне оновлення з'явилось у картці закону № 11331 на сайті Верховної Ради.
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Законопроєкт про економічне бронювання - що відомо
Автори законопроєкту - група нардепів на чолі з головою комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитром Наталухою. У Фейсбуці Наталуха поділився подробицями та основними положеннями проєкту.
Він зазначив, що у законі закладено концепцію «економічного бронювання», яка дозволить зберегти для економіки важкозамінних спеціалістів.
Як вона працюватиме:
- кожен субʼєкт господарювання, який сплачує підвищений військовий збір у 20 000 грн на місяць за працівника — має можливість його забронювати
- сплата підвищеного збору відбувається не працівником, а самим бізнесом. Він сам визначає, хто для нього найбільш критичний і підтверджує це відповідними податками
- бронювання поширюється на кожен субʼєкт господарювання, що нівелює проблему, наприклад, з неможливістю броні для представництв міжнародних компаній чи ФОПів. Останні можуть забронюватися, якщо підтвердять реальне ведення діяльності протягом останнього року
- відсоткову межу заброньованих та процедуру визначатиме Кабмін. Механіка сплати підвищеного військового збору окреслена у повʼязаному законопроєкті №11332 «щодо особливостей сплати воєнного збору за бронювання військовозобов’язаних».
За словами автора, у новому законі «Про промислову політику» буде вичерпний перелік інструментів та механізмів, за якими держава зможе підтримувати українського виробника:
СБУ заблокувала ще 3 схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон
- визначатиметься перелік стратегічних галузей промисловості України
- створюється Державний фонд розвитку промисловості, який надаватиме позики, гранти та іншу допомогу перспективним проєктам
- запроваджується система спеціальних інноваційних та інвестиційних контрактів між Кабміном та інвесторами
- для критичних технологій впроваджується програма співфінансування проєктів на пільгових умовах.
Крім того, голова комітету ВР з питань економічного розвитку анонсував два альтернативних законопроєкти, що будуть включати модель із бронюванням за рівнем зарплати у понад 35 тис грн та змішану модель — 35 тис грн зарплати для найманого працівника, 20 тис грн військового збору для ФОП.
Уряд дозволив забронювати 100% працівників ОПК та енергетики
Керівники підприємств оборонно-промислового комплексу та енергетики зможуть бронювати до 100% працівників.
Уряд оновив підходи до бронювання працівників.
Крім того, для критичних підприємств збільшили термін бронювання від шести місяців до року, а також дозволили бронювати військовозобов’язаних із дефіцитними військово-обліковими спеціальностями.
90% рятувальників і поліцейських заброньовані
Уряд забронював 90% рятувальників та поліцейських.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
За його словами, незаброньовані надзвичайники та правоохоронці мають вибір:
- 10% співробітників ДСНС, які підлягають мобілізації, можуть мобілізовуватися до лав Збройних Сил України, Національної гвардії або Державної прикордонної служби;
- 10% незаброньованих поліцейських можуть долучитися до бригади «Лють» або додатково створених трьох бойових бригад Національної поліції.
Водночас у ДСНС забронювали всіх співробітників підрозділів оперативного реагування. Це пожежники, сапери, рятувальники, хіміки, інженери.