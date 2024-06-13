В Італії під час саміту G7 Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда підписали двосторонню безпекову угоду на десять років, повідомив Президент України.

Для України це перша безпекова угода, укладена на виконання Спільної декларації G7 не з країною-членом НАТО та з країною Тихоокеанського регіону.

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Україна та Японія уклали безпекову угоду - що відомо

"Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда і я щойно підписав угоду про безпеку між Україною та Японією. Унікальний документ з однією з найбільш економічно та технологічно розвинених країн світу", - написав Зеленський.

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Згідно з угодою, протягом 2024 року Японія надасть Україні 4,5 мільярди доларів та буде підтримувати Україну протягом усього 10-річного строку дії угоди.

"Допомога у сфері безпеки та оборони, співпраця в гуманітарній, технічній і фінансовій сферах, спільна робота заради реалізації пунктів Формули миру, санкцій проти агресора та притягнення його до відповідальності – це також закріплює підписана сьогодні угода. Цінуємо те, що Японія працюватиме з Україною й заради відбудови та відновлення", - розповів Президент.

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