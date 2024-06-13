В Італії під час саміту G7 Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда підписали двосторонню безпекову угоду на десять років, повідомив Президент України.
Для України це перша безпекова угода, укладена на виконання Спільної декларації G7 не з країною-членом НАТО та з країною Тихоокеанського регіону.
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Україна та Японія уклали безпекову угоду - що відомо
"Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда і я щойно підписав угоду про безпеку між Україною та Японією. Унікальний документ з однією з найбільш економічно та технологічно розвинених країн світу", - написав Зеленський.
Згідно з угодою, протягом 2024 року Японія надасть Україні 4,5 мільярди доларів та буде підтримувати Україну протягом усього 10-річного строку дії угоди.
"Допомога у сфері безпеки та оборони, співпраця в гуманітарній, технічній і фінансовій сферах, спільна робота заради реалізації пунктів Формули миру, санкцій проти агресора та притягнення його до відповідальності – це також закріплює підписана сьогодні угода. Цінуємо те, що Японія працюватиме з Україною й заради відбудови та відновлення", - розповів Президент.
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Japan’s Prime Minister Fumio Kishida @kishida230 and I have just signed a security agreement between Ukraine and Japan. A unique document with one of the world’s most economically and technologically advanced countries. 🇺🇦🇯🇵— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 13, 2024
In 2024, Japan will provide Ukraine with $4.5 billion…
З якими країнами Україна уклала безпекові угоди
З січня 2024 року Україна уклала вже 15 двосторонніх безпекових угод із західними країнами. Угоди у сфері безпеки було підписано з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Португалією, Фінляндією, Нідерландами, Латвією, Іспанією, Бельгією, Швецією, Ісландією, Норвегією.