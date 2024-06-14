У Німеччині з 28 по 30 червня відбудеться Європейський оборонний хакатон, до організації якого долучене Міністерство оборони України, повідомляє Міністерство оборони України.

Європейський оборонний хакатон – що відомо

Міноборони долучилося до організації заходу завдяки досвіду в проведенні подібних подій. Останній "Наступ машин" у січні зібрав більше 450 учасників.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Як зазначається, захід має подолати розрив між розробниками, інноваторами, державним сектором і користувачами технологій.

Advertisement

"Ми підтримуємо ініціативи країн-партнерів у пошуку технологій, що можуть змінити хід війни. Ми готові експортувати досвід, отриманий в ході бойових дій, ділитися зворотним зв’язком та тестувати винаходи. Хакатон у Мюнхені – гарний шанс для українських виробників попрацювати з європейськими колегами", – наголосила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Більше по темі Рада ЄС почне підготовку до переговорів про вступ України 25 червня Початок підготовки до міжурядових конференцій з Україною та Молдовою буде останнім етапом перед початок переговорів про вступ цих країн до ЄС.

Хакатон "Наступ машин" – що треба знати

Нагадаємо, що 28-29 січня цього року Міністерство оборони України організовувало хакатон для пошуку найкращих технологічних рішень, щоб вдосконалити безпілотні системи на фронті.

"Збираємо інженерів, інноваторів та військових, які мають ідеї щодо розвитку технологій перемоги", – зазначено в заяві МОУ.

Advertisement

Співорганізаторами події були Генеральний штаб ЗСУ, Міністерство з питань стратегічних галузей і промисловості та єдину координаційну платформу в галузі defense tech в Україні BRAVE1. Пріоритетними напрямки розробок для BRAVE1, заснованої 26 квітня стали логістика, кібербезпека, розвідка, роботи, навігація, безпілотники, система та засоби ураження.

Платформу підтримуватимуть мілітарі-проєкти грантами, експертизою, комунікацією з Генштабом, Міноборони. Водночас Міністр оборони Олексій Резніков зауважив, що старт проєкту BRAVE1 відбувається у відповідальний момент, коли Україна має швидко засвоювати уроки війни та відповідати на виклики.

Advertisement

До BRAVE1 приєднались або планують приєднатися 14 компаній, зокрема AeroDrone, Roboneers, Strata22, Zvook та інші.