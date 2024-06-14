За підсумками саміту в Італії, "Велика сімка" посилить обмеження цін на російську нафту, щоб тиснути на майбутні енергетичні проєкти Москви й скоротити її прибутки від торгівлі металами.

Про це пише Bloomberg.

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G7 тиснутиме на на прибутки РФ від енергетики

Як зазначається, "Група семи" збирається застосувати додаткові санкції із застосуванням відповідних географічних регіонів, для боротьби з використанням РФ "оманливих альтернативних практик судноплавства", щоб обійти тиск за допомогою власного тіньового флоту.

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Також у G7 пообіцяли робити більше, щоб перешкодити розвитку майбутніх російських енергопроєктів, зупинити доступу до товарів і послуг, на які ці проєкти спираються, а також скоротити доходи Росії від металів.

Водночас, у Bloomberg додали, що значна частина саміту G7, який проходив цього тижня в регіоні Апулія на півдні Італії, була зосереджена на війні РФ проти України. Під час події група погодила план кредиту на суму 50 млрд доларів, щоб використати прибутки, отримані від заморожених російських активів Центробанку, для допомоги Києву.

Більше по темі Компанії АТ Укроборонпром уклали п’ять міжнародних угод про партнерство Також французька асоціація GICAT підписала меморандум про співпрацю з об’єднанням "Технологічні сили України".

"G7 також оприлюднить ініціативи щодо енергетичної інфраструктури та продовольчої безпеки для Африки, а також пообіцяє підтримати проектування та розвиток механізму для країн з низьким рівнем доходу", – наголосили в Bloomberg.

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50 млрд доларів із прибутків заморожених активів РФ – що відомо

Нагадаємо, що для додаткового фінансування України використають прибутки з відсотків активів Центробанку РФ. Німеччина зараз працює над опрацьовуванням механізму передачі цих коштів Україні.

За словами міністра фінансів Німеччини Крістіана Лінднера, це "розумний інструмент", який демонструє Путіну єдність і допомагає Україні та знімає навантаження з бюджетів.

Раніше Президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн заявляла, що в ЄС знайшли правовий спосіб передачі Україні доходів від заблокованих російських фінансових активів. У липні Україна отримає перші 1,5 млрд євро надходжень.

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А в травні Рада ЄС затвердила перерахування надходжень від цих активів на користь України.