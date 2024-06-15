У ніч на 14 червня російську авіабазу «Морозовськ» в Ростовській області атакували щонайменше 70 українських безпілотників.

Про це сказав керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов у коментарі The War Zone.

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Удар по аеродрому «Морозовськ»: Буданов розкрив деталі

За словами очільника ГУР, дрони запустили з території України.

Для атаки використали щонайменше 70 безпілотників Dragon і Splash.

«Ми чекаємо на інформацію про те, чи були знищені або пошкоджені якісь літаки», - додав Буданов.

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Фото, які отримало видання, підтверджують наявність ушкоджень на аеродромі після атаки. Проте повний обсяг наразі незрозумілий.

«Супутникові знімки підтверджують, що аеродром Морозовськ, розташований приблизно за 150 миль (близько 240 кілометрів, - ред.) від лінії фронту, постраждав від української атаки», - зазначили у The War Zone.

Більше по темі Росія може стояти за пожежою на заводі оборонного концерну Diehl у Берліні Інформацію про наявність доказів причетності Росії до пожежі на заводі передали уряду Німеччини спецслужби дружніх країн. Наразі Берлін вивчає отримані розвіддані.

Фото: The War Zone.

На кадрах видно пошкодження покриття ангара, що розташований на пероні техобслуговування. Всередині були два винищувачі-бомбардувальники Су-34. Чи пошкодженні літаки - наразі точно не відомо.

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Фото: The War Zone.

Видання пише, що цей ангар був головною ціллю для українських дронів.

Аеродром «Морозовськ»: що відомо

Військовий аеродром «Морозовськ» в Ростовській області РФ розташований за три кілометри від міста Морозовськ.

Там базуються винищувачі, з яких росіяни завдають ударів по Україні. Зокрема, Су-34 та Су-27, які скидають КАБи на позиції ЗСУ і прифронтові українські міста.

Морозовськ вже атакували на початку квітня.

Тоді СБУ разом з українськими військовими провели спецоперацію та знищили щонайменше 6 російських літаків. Ще 8 винищувачів були пошкоджені.

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«Близько 20 військових рашистів стали «двохсотими» чи «трьохсотими». Це важлива спецоперація, яка значно скоротить бойовий потенціал рашистів», - розповів тоді Kyiv Post співрозмовник у спецслужбах.