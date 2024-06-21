Наразі майже 60% українців працездатного віку мають в Естонії роботу, пише естонський мовник ERR.

Більше половини працездатних біженців знайшли роботу в Естонії

Як зазначається, тимчасовий захист в Естонії отримали близько 30 000 українських біженців, з них майже 20 000 – працездатного віку, тобто віком від 20 до 64 років. Як пояснюють естонські урядовці, вивчення естонської мови та налагодження побуту сприяли тому, що майже приблизно 60% українців працездатного віку мають роботу.

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"Українці все активніше виходять на ринок праці завдяки тому, що вони вже влаштовують побут і мають певні плани на майбутнє", – пояснили керівниця відділу послуг для роботодавців естонської Каси з безробіття Катрін Лійваметс та віцеканцлерка Міністерства економіки та комунікацій з питань праці Улла Саар.

За їхніми словами, прийнявши рішення залишитися тут, люди починають шукати роботу, бажаючи зробити внесок у добробут своїх сімей і брати участь у житті товариства.

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Також зазначається, що близько 40% українців зайняті некваліфікованою працею. Майже чверть із них працює в обробній промисловості. Частково це пояснили тим, що здобута в Україні освіта не відповідає естонським стандартам.

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"Найкращим позитивним прикладом стали медичні працівники, чия кваліфікація не вважалася достатньою для роботи в Естонії. Тартуська школа охорони здоров'я організувала для них річну програму. Люди досить активно підвищували свої знання та навички, паралельно вивчаючи естонську мову", – пояснила Лійваметс.

Зараз в Естонії зареєстровано близько 3100 безробітних українців. Це 6,5% від загальної кількості безробітних у країні.

Скільки українців проживають в Естонії

Нагадаємо, що Департамент статистики в травні зазначав, що половина іммігрантів мали громадянство України, з них в Естонії на постійній основі залишилося жити 13 082 особи. А станом на початок 2024 року в Естонії проживало 60 414 громадян України, вони становлять 4,4% від усього населення.

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Водночас 44 480 осіб, тобто три чверті, прибули до Естонії з початку 2022 року.