Російський новинний сайт «Коммерсант» опублікував презентацію, представлену в Держдумі та Раді Федерації Росії в середу на підставі підсумкового звіту створеної у 2022 році парламентської комісії з «розслідування злочинних дій київського режиму щодо неповнолітніх».

Фейки про те, що в України начебто незаконно вилучають органи у поранених військовослужбовців, а також у викрадених дітей, вже довгий час розповсюджуються прокремлівськими пропагандистами.

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Ці твердження пропагандисти Путіна підкріплюють дуже сумнівними, недолугими «доказами», фейковість яких вже не раз доводили поважні європейські фактчекінгові платформи, такі, зокрема, як #disinfo chronicle.

У середу, 19 червня, співголова вищевказаної думської слідчої комісії Анна Кузнєцова представила депутатам та громадськості РФ 182-сторінкову доповідь про так звані «злочини київського режиму проти дітей» з десяти розділів, у яких комісія зазначає, зокрема, про такі злочини: вбивства, викрадення, злочини проти статевої недоторканності, вербування, використання дітей-солдатів та торгівля наркотиками. Короткий виклад доповіді можна переглянути тут.

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Ця доповідь з’явилася невдовзі після оприлюднення результатів розслідування, проведеного Financial Times і опублікованого 12 червня, в якому розповідається про викрадення Росією щонайменше чотирьох українських дітей.

Ще в березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої президента з прав дитини Марії Львової-Бєлової за звинуваченням у скоєнні воєнних злочинів, а саме незаконного переміщення (фактично викрадення) українських дітей.

Випробувана методичка пропагандистів РФ

Оскільки тягар доведення правдивості звинувачень лежить на тому, хто їх висуває, і логічно неможливо спростувати звинувачення, які не ґрунтуються на конкретних доказах і не мають належної фактологічної основи, історію з вищевказаною думською доповіддю про «злочини київського режиму» варто використати лише для того, аби глибше дослідити звичну методологію типової російської дезінформаційної кампанії.

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Спочатку російські провладні пропагандисти просто перекладали на Україну ті звинувачення, які Київ висував проти росіян, що чинили воєнні злочини на українській території. Зазвичай це втілювалося у доволі розпливчасті, малопереконливі формулювання типу «а як щодо київського нацизму?» Але у випадку з думською доповіддю 19 червня все інакше. У цьому офіційному звіті Кремль фактично повторює звинувачення МКС, явно «підвищуючи ставки».

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Очевидним є те, що звинувачення, які Дума висуває у своїй доповіді, співпадають із наративами дезінформаційних кампаній, які Москва вже тривалий час активно розкручує у соцмережах.

У жовтні 2023 року київський Центр стратегічних комунікацій дослідив російську дезінформаційну кампанію під лозунгом «Жорстоке поводження України з дітьми», зокрема, проаналізувавши типові тематичні пости кремлівських «тролів» у соцмережах.

Низка популярних російських пропагандистських сайтів стверджували тоді, що поважна міжнародна організація Save the Children in Ukraine опублікувала перелік порад щодо того, як захистити свою дитину від викрадення з метою вилучення органів після того, як могилу з тілами немовлят без внутрішніх органів нібито виявили поблизу лікарні у Харкові. До цих страхітливих повідомлень додавались маніпулятивні фото, які начебто підтверджують факт злочину.

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Save the Children in Ukraine заперечила свою причетність до цієї ганебної «попагандистської кампанії».

«Якщо ви побачите у Facebook рекламу нібито від імені нашої організації, яка викликає у вас занепокоєння, повідомте нам про це. Ми зробимо все можливе, щоб заблокувати всі потенційно шкідливі повідомлення», – написали речники організації.

Український незалежний новинний канал Espreso повідомив, що акаунт, з якого поширювалась цю дезінформація, заблокував офіційний сайт Save the Children.

Висновок

Непереконливість доказів, наданих російськими обвинувачами – це неодноразово вже спростовані звинувачення, явно засновані на організованій самим же Кремлем кампанії дезінформації – у поєднанні з підтвердженими доказами проти Росії, призводить до обґрунтованого висновку, що російська влада свідомо й наполегливо намагається відволікти увагу обуреної міжнародної громадськості від численних воєнних злочинів, які Росія вчиняє проти України.