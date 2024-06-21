Поглиблення військової співпраці між РФ та КНДР та підписання угоди про партнерство має стати остаточним поштовхом для ухвалення Конгресом США рішення про визнання РФ державою-спонсоркою тероризму.

На цьому наголосили сенатори від обох провідних партій Конгресу США на спільній пресконференції, презентуючи відповідний законопроєкт, повідомляє VOA.

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У США сенатори закликали визнати РФ державою-спонсоркою тероризму - що відомо

Згідно із заявою сенатора-республіканця Ліндсі Грема, у додаток до злочинів, які Росія скоїла в Україні та інших країнах світу, візит Путіна до Північної Кореї став новим викликом, тож саме зараз час ухвалити цей законопроєкт.

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"Той факт, що він (Путін - ред.) уклав оборонну угоду з Північною Кореєю,... одним з найбільш репресивних режимів на планеті, означає, що ми втратили важілі стримування... Я закликаю адміністрацію, враховуючи те, що Путін зробив учора, піти ва-банк та визнати його режим таким, яким він і є: державою-спонсоркою тероризму," – заявив Грем.

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Водночас сенатор-демократ Річард Блюменталь зазначив, що підписана між Володимиром Путіним та Кім Чен Ином угода є "ворожою до США, миру, свободи та справедливості в усьому світі".

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"Двоє найбільш автократичних лідерів у світі, які вчиняють звірства, стоять разом і є спонсорами тероризму... РФ заслуговує на те, аби бути в цьому маленькому вибірковому клубі вбивць, що коять звірства," - заявив Блюменталь.

Сенатори-автори законопроєкту зауважили, що за вказівкою Путіна уряд РФ "сприяв та продовжує сприяти актам міжнародного тероризму проти політичних опонентів, іноземних громадян та інших країн".

У передумовах, які кваліфікують РФ як державу-спонсорку тероризму, сенатори зазначають, зокрема, "незаконне вторгнення до суверенної України у 2022 році, яке призвело до жорстокого вбивства тисяч цивільних осіб".

Кім Чен Ин та Володимир Путін підписали договір про "всеосяжне стратегічне партнерство" - подробиці

Президенти Північної Кореї та Росії Кім Чен Ин та Володимир Путін уклали договір про всеосяжне стратегічне партнерство, яким відносини між двома країнами підвищені до рівня союзницьких.

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«Відносини між нашими двома країнами піднялися до нового рівня союзництва. Дуже приємно укласти великий договір, який відповідає зміненій міжнародній ситуації та стратегічному характеру нових відносин між КНДР і Росією», – казав Кім.

Своєю чергою, Путін заявив, що Росія не виключає військово-технічної співпраці із Північною Кореєю і що режим санкцій ООН проти КНДР має бути переглянутий.