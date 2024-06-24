Сьогодні міністри закордонних справ країн ЄС мають ухвалити остаточне рішення щодо використання доходів від заморожених російських активів для військової підтримки України та щодо відповідних правових процедур.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

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Рада міністрів ЄС погодить передачу Україні активів РФ - що відомо

За словами Борреля, наразі є шість правових рішень у межах військової допомоги Україні через Європейський фонд миру, які не можуть бути імплементовані, тому що одна з країн-членів відмовляється від них.

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"Ми маємо уникнути такої ситуації навколо (використання) надходжень від активів РФ. Ми маємо таке рішення і представимо його сьогодні… Перший транш цих грошей піде (буде сплачений – ред.) наступного тижня, у липні, другий буде здійснений дещо пізніше. Вони не мають бути зупинені. Вони мають бути використані, і ми маємо правові процедури, щоб уникнути блокування будь-якого роду», – сказав Боррель.

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Відповідаючи на запитання журналістів, він уточнив, що йдеться про перший транш в сумі у 2,5 млрд євро.

«Україна потребує більше допомоги, і вона потребує її зараз, до літа (до літніх канікул – ред.). Я думаю, що міністри підтримають пропозиції з метою збільшення цієї допомоги з використанням доходів від російських активів. Я не маю цих грошей у власній кишені, але це рішення має бути прийнято негайно», – додав Боррель.

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Заморожені активи Росії передадуть Україні - подробиці

Країни G7 вирішили надати Україні кредит на 50 мільярдів доларів до кінця року. Позику планують погасити коштом прибутків від російських активів.

Президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн заявила, що в Європейському Союзі знайшли правовий спосіб передачі Україні доходів від заблокованих російських фінансових активів. Вже у липні Україна зможе отримати перші 1,5 мільярда євро надходжень.

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Країни ЄС не мають наміру видавати українців, які незаконно перетнули кордон.

У травні Рада Європейського Союзу затвердила перерахування надходжень від знерухомлених активів Центрального банку Російської Федерації на користь України.

"Передбачається, що щорічні надходження становитимуть приблизно 2,5 - 3 мільярди євро. 90% очікуваних надходжень буде використано на військові цілі для підтримки оборони України", – йшлося в повідомленні.

Решта 10% підуть безпосередньо на відновлення та реконструкцію української інфраструктури.