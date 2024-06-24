Розвідка Британії проаналізувала стан ПВК “Вагнер” через рік після “маршу справедливості”, повідомили в Міноборони Британії.

Стан ПВК “Вагнер” через рік після смерті ексочільника Пригожина

Як зазначається в аналізі, 24 червня минулого року Євген Пригожин очолив понад 8 тис. найманців Групи Вагнера на «марші за справедливість» проти вищого військового командування РФ.

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Він звинуватив його у корупції та невиконанні службових обов'язків. Пізніше уряд країни-агресора заарештував кількох високопоставлених військових керівників згідно з цими звинуваченнями. Зокрема ексміністра оборони РФ Сергія Шойгу згодом замінили.

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Після загибелі Пригожина в авіакатастрофі 23 серпня 2023 року, ПВК “Вагнер” перейшла до рук його сина Павла Пригожина і під командування Антона «Лотоса» Єлізарова.

Після відходу з лінії фронту в Україні в травні 2023 року, групу ”Вагнера” замінили чеченські та російські нерегулярні сили добровольчого корпусу ворожого міноборони. Також африканський корпус МО РФ замінив підрозділи Пригожина в Сирії та Лівії наприкінці 2023-го та на початку 2024 року відповідно.

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Водночас Група Вагнера зберігає незалежне розгортання у Білорусі, Малі та Центральноафриканській Республіці.

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За даними британської розвідки, Євген Пригожин започаткував практику вербування ув'язнених для участі у війні проти України.

Зазначається, що у період з липня 2022 року до лютого 2023 року, коли цю практику перейняло МО РФ, Група Вагнера залучила понад 48 тис. ув'язнених до збройної агресії, понад 17 тис. з яких згодом загинули в бою.

“З лютого 2022 року загальна кількість ув'язнених у Росії скоротилася як мінімум на 150 тис. осіб. Ймовірно, більшість із цих ув'язнених були звільнені в обмін на згоду воювати в Україні”, - пояснили в розвідці.