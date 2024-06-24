Розвідка Британії проаналізувала стан ПВК “Вагнер” через рік після “маршу справедливості”, повідомили в Міноборони Британії.

Стан ПВК “Вагнер” через рік після смерті ексочільника Пригожина

Як зазначається в аналізі, 24 червня минулого року Євген Пригожин очолив понад 8 тис. найманців Групи Вагнера на «марші за справедливість» проти вищого військового командування РФ.

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Він звинуватив його у корупції та невиконанні службових обов'язків. Пізніше уряд країни-агресора заарештував кількох високопоставлених військових керівників згідно з цими звинуваченнями. Зокрема ексміністра оборони РФ Сергія Шойгу згодом замінили.

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Після загибелі Пригожина в авіакатастрофі 23 серпня 2023 року, ПВК “Вагнер” перейшла до рук його сина Павла Пригожина і під командування Антона «Лотоса» Єлізарова.

Після відходу з лінії фронту в Україні в травні 2023 року, групу ”Вагнера” замінили чеченські та російські нерегулярні сили добровольчого корпусу ворожого міноборони. Також африканський корпус МО РФ замінив підрозділи Пригожина в Сирії та Лівії наприкінці 2023-го та на початку 2024 року відповідно.

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Водночас Група Вагнера зберігає незалежне розгортання у Білорусі, Малі та Центральноафриканській Республіці.

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За даними британської розвідки, Євген Пригожин започаткував практику вербування ув'язнених для участі у війні проти України.

Зазначається, що у період з липня 2022 року до лютого 2023 року, коли цю практику перейняло МО РФ, Група Вагнера залучила понад 48 тис. ув'язнених до збройної агресії, понад 17 тис. з яких згодом загинули в бою.

“З лютого 2022 року загальна кількість ув'язнених у Росії скоротилася як мінімум на 150 тис. осіб. Ймовірно, більшість із цих ув'язнених були звільнені в обмін на згоду воювати в Україні”, - пояснили в розвідці.

Бунт Пригожина підпалив крісло під Шойгу

Нагадаємо, що раніше Андрій Бєлоусов замінив Сергія Шойгу на посаді міністра оборони РФ. Після цього Шойгу перевели на посаду секретаря Ради безпеки замість Миколи Патрушева.

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Журналісти The Wall Street Journal стверджували, що до смерті очільника ПВК "Вагнер" причетний ексдиректор ФСБ Патрушев.

За їхніми даними, під крило літака, в якому летіли ватажки ПВК "Вагнер", заклали бомбу.

Водночас, представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявляв, що авіакатастрофа не підтверджує сам факт його ліквідації.

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