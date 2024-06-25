Держдепартамент США представив список за 2024 рік з 13 держав, влада яких фінансує торгівлю людьми, повідомив Голос Америки.
Торгівля людьми в Росії та Білорусі – що відомо
"Торгівля людьми – це проблема, яку жодна країна не може розв'язати самотужки", – наголосив Держсекретар США Блінкен.
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Як зазначається, 27,6 млн осіб по всьому світу займалися примусовою працею. Це на 2,7 мільйона більше в порівнянні з 2016 роком.
У списку охоплюється торгівля людьми в межах державних програм, примусова праця в державних медичних установах, сексуальне рабство в урядових таборах або використання чи вербування дітей-солдатів.
Країнами-порушницями визнали Афганістан, Білорусь, Бірму, Китай, Кубу, Еритрею, Іран, Північну Корею, Росію, Південний Судан, Судан, Сирію і Туркменістан.
"Із посиленням міграційної кризи в усьому світі торгівля людьми, найімовірніше, також збільшиться", – додала пані посол із особливих доручень США Сінді Даєр.
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В Іспанії затримали злочинну групу, яка продавала українок в сексуальне рабство
Нагадаємо, що Європол раніше повідомляв про затримання поліцією Іспанії злочинної групи, яка займалася торгівлею жінками з метою сексуальної експлуатації. Більшістю жертв стали українки та громадянки Білорусі.
Їх знаходили через інтернет та пропонували вакансії хостес і прибиральниць, а також високу заробітну платню, оформлення документів та дозволу на роботу. Потім жінок примушували надавати сексуальні послуги в одному з нічних клубів Альмерії.