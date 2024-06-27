На відкритті переговорів у Люксембурзі щодо вступу України до ЄС стало відомо про подробиці 11 ультимативних пунктів від угорського уряду, пише Європейська правда, цитуючи віцепрем’єрку та очільницю української команди на переговорах щодо вступу в ЄС Ольгу Стефанішину.

11 обов'язкових пунктів щодо допуску України до ЄС – подробиці

"Ми щиро віддані наміру вирішити та на цій основі повністю втілити 11 проблемних питань, порушених угорською стороною, для посилення захисту прав національних меншин. І ми будемо продовжувати двосторонні консультації з Угорщиною в цьому напрямку", – зазначила Стефанішина.

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Як зазначається, частина цих вимог в угорському трактуванні є категорично неприйнятною для України, і їх відхилять як парламент, так і українці. Водночас Стефанішина зауважила, що частину з них можна втілити.

Однією з вимог є створення в Україні системи, що зараз діє в Угорщині, де представники кількох національних меншин мають гарантоване законом представництво у парламенті. Також у Будапешті вимагають скасування законодавчої вимоги для всіх обраних посадовців щодо знання державної мови й виступу нею на засіданнях рад, до яких ті обрані.

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Цей документ суттєво відрізняється від двосторонніх безпекових угод України та держав-членів НАТО.

Також Угорщина вимагає автоматично визнати "традиційно угорськими" усі населені пункти Закарпаття, навіть ті, в яких угорці історично ніколи не жили. Водночас угорський уряд вважає обов'язковим введення статусу національної школи (з навчанням угорською мовою) і можливістю складати іспити угорською, так само як і здобувати вищу освіту цією мовою.

Партія Орбана показала свій найгірший результат на виборах до Європарламенту

Нагадаємо, що партія угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана "Фідес" у порівнянні з виборами 2019 року політсила Орбана втратила майже 8 процентних пунктів і 2 мандати.

Як зазначається, "Фідес" лише одного разу набрала менше 50% на виборах до ЄП – у 2004 році вона здобула 47,4% як опозиційна партія. 

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Угорський політик Петер Мадяр тоді заявив, що результат цих виборів є "початком кінця" для Віктора Орбана.

 

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