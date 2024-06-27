Спеціалісти Служби безпеки України повідомили про ліквідацію мережі блогерів, які діяли в інтересах спецслужб Росії.

СБУ викрила мережу блогерів

Служба безпеки викрила в Одесі мережу блогерів, які хотіли зірвати мобілізацію та надавали ворогу дані про розташування військових ЗСУ.

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Вони вели провокативні прямі трансляції та поширювали неправдиві повідомлення про ЗСУ та ТЦК. Також вони надсилали координати блокпостів та маршрути переміщення мобільних груп місцевих військкоматів.

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СБУ вдалося затримати 7 фігурантів.

Фото: Служба безпеки України

Серед них – подружжя одеситів, яке надсилало локації ЗСУ до проросійського Телеграм-каналу з аудиторією понад 200 тис. користувачів. Його адмініструють представники ФСБ, які в такий спосіб збирають дані про місця базування та переміщення Сил оборони.

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Окрім подружжя СБУ затримала ще одного місцевого мешканця, який також надавав інформацію у цей же Телеграм-канал.

Фото: Служба безпеки України

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Окрім цього, Служба безпеки затримала чотирьох мешканців Одеси, які намагалися зірвати мобілізацію, публікуючи повідомлення в спеціалізованих групах і чат-ботах популярних месенджерів. Серед них був адміністратор регіонального Телеграм-каналу з 15-тисячною аудиторією, де поширювались актуальні локації військовослужбовців ТЦК. Адміністратор також закликав свою аудиторію долучатися до підривної діяльності на користь держави-агресора.

Яке покарання чекає на затриманих блогерів

Їм повідомили про підозру за ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період).

Усім фігурантам загрожує до 8 років ув'язнення.

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СБУ затримала блогерів, які публікували позиції ЗСУ у соцмережах

Нагадаємо, що 21 червня Служба безпеки повідомила про затримання двох блогерів, які поширювали у соцмережах локації ЗСУ.

Як зазначалося, один із них мешкає в Запоріжжі та адмініструє власний Телеграм-канал з аудиторією майже 140 тис. користувачів. Він опублікував відео, на якому було видно розташування вогневої позиції ЗСУ в Куп’янському районі Харківщини.

Інший блогер – мешканець Вінниччини – відзняв політ бойового гелікоптера ЗСУ і виклав відео з прив’язкою до геолокації у Фейсбук.

Потім він намагався поширити відео в місцевих Телеграм-каналах.