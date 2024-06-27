Уряд Південної Кореї запровадив санкції проти суден, компаній та посадових осіб із Росії і КНДР, причетних до незаконної торгівлі зброєю, нафтою і нафтопродуктами, розробки ракет та іншої діяльності, що порушує резолюції Ради безпеки ООН.

Про це пише Укрінформ із посиланням на Міністерство закордонних справ Південної Кореї.

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Південна Корея запровадила низку санкцій проти РФ і КНДР – що відомо

До санкційного списку додали чотири російські та вісім північнокорейських суден, на яких до Північної Кореї доправляють нафту, нафтопродукти і критично важливі ресурси для розробки Пхеньяном ядерного і ракетного озброєння.

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Цим суднам заборонено вхід до південнокорейських портів та будь-яка взаємодія з ними компаній із Південної Кореї.

Сеул також наклав санкції на п’ять організацій, у тому числі ракетне управління Північної Кореї, відповідальне за пуски ракет, російську компанію M Leasing LLC, залучену до торгівлі зброєю між Москвою та Пхеньяном, і розташовану в Грузії компанію Euromarket, яка продавала російську нафту КНДР.

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Окремі індивідуальні санкції накладено на вісьмох північнокорейців, серед яких – фахівці ракетного управління, які беруть участь у розробці ракет, і керівник програми розробки супутника-шпигуна.

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Зазначається, що діяльність перелічених вище юридичних і фізичних осіб порушує санкції РБ ООН, зокрема ухвалену в грудні 2017 року резолюцію 2397, яка забороняє постачання, продаж і передачу предметів розкоші до КНДР.

У південнокорейському МЗС підкреслили, що розширення санкцій є відповіддю на військову угоду, підписану 19 червня в Пхеньяні лідерами КНДР і Росії Кім Чен Ином та Владіміром Путіним, яка передбачає надання військової та іншої допомоги, якщо одна з двох країн зазнає нападу.

Південна Корея вперше за 7 років провела навчальні стрільби поблизу кордону з КНДР

Морські піхотинці Південної Кореї провели масштабні навчання з бойової стрільби на двох островах у Жовтому морі поблизу міжкорейського морського кордону.

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До тренувань залучалися гаубиці K9, РСЗВ Chunmoo та протитанкові ракетні комплекси Spike, які разом випустили понад 290 снарядів.

У Сеулі навчання назвали оборонними, зазначивши, що за ними спостерігала Військова комісія з питань перемир’я командування ООН, що здійснює нагляд за дотриманням перемир’я, яке поклало край Корейській війні 1950-53 років.

За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
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