Від початку доби армія РФ продовжує нарощувати темпи наступальних дій на Донеччині. По всій лінії фронту відбулося понад 90 бойових зіткнень, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України про ситуацію станом на 16:00, 3 липня.

Росія продовжує наступати на Донеччині та атакувати українські міста - що відомо

«Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла, і складає понад 90. Українські захисники впевнено стримують натиск російських окупаційних військ та завдають ворогу значних втрат», - ідеться в повідомленні.

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Сьогодні зранку ворог завдав удару трьома крилатими ракетами наземного базування «Іскандер-К», чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59 та п'ятьма ударними БпЛА типу «Shahed». Основним напрямком удару була Дніпропетровщина.

Сили та засоби зенітних ракетних військ Повітряних сил збили 11 повітряних цілей: крилату ракету «Іскандер-К»; чотири керовані авіаційні ракети Х-59; п'ять ударних БпЛА типу Shahed та БПЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10».

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За даними Генштабу, прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей продовжують потерпати від цинічних артилерійських обстрілів із території Російської Федерації. Від вогню ствольної артилерії та РСЗВ постраждали райони населених пунктів Дмитрівка, Таратутине, Миропільське, Гірськ, Нововасилівка, Стара Гута, Чуйківка. Крім цього, російські загарбники проводять диверсійно-розвідувальну діяльність.

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Разом із тим, під постійним бомбардуванням перебуває Харківська область. Сьогодні зі сторони Бєлгорода (РФ) та Шебекіного (РФ), терористи завдали авіаційних ударів КАБами по районах населених пунктів Липці, Малі Проходи, Нескучне, Слобожанське. Водночас відбито шість ворожих атак у районі Вовчанська та Липців.

Яка ситуації на усіх напрямках фронту 3 липня

На Куп’янському напрямку росіяни два рази безуспішно штурмували оборонні рубежі українських підрозділів у районі Стельмахівки. Для підтримки було задіяно авіацію - вдарив КАБами в районах населених пунктів Борова та Піщане. «Українські воїни стійко тримають оборону. На даний час триває одне бойове зіткнення», - додали у Генштабі.

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На Лиманському напрямку за день армія РФ здійснила 19 атак на позиції Сил оборони поблизу Невського, Макіївки, Греківки, Тернів та у Серебрянському лісі. Десять боєзіткнень завершилися без успіху для противника, ще дев’ять - тривають.

На Сіверському напрямку ворог продовжує шукати слабкі місця в українській обороні. Поблизу Виїмки відбили одну атаку армії РФ.

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснюють чотири штурми позицій українського війська поблизу Калинівки, тривають бої.

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На Торецькому напрямку кількість ворожих атак збільшилась до 12. Ворог за підтримки авіації концентрує свої зусилля на спробах просунутись у бік Білої Гори, Торецька, Деліївки, Північного та Нью-Йорка, наразі триває три бойових зіткнення.

На Покровському напрямку зафіксована найбільша кількість протистоянь. Від початку доби загарбники здійснили вже 19 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій в районах Воздвиженки, Новоолександрівки, Прогреса, Євгенівки, Новоселівки Першої, Яснобродівки та Калинового. Сили оборони стримують натиск та відбили 13 атак, шість боєзіткнень ще тривають.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 11 атак ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Костянтинівки та Парасковіївки.

На Времівському напрямку українські військові відбили два ворожих штурми неподалік Водяного та Урожайного. Загарбники застосували КАБи та некеровані авіаційні ракети в районах Времівки та Старомайорського.

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На Гуляйпільському напрямку в районі Чарівного відбулася одна безуспішна спроба атаки.

На Оріхівському напрямку ситуація загострилася, від початку доби українські воїни відбили дві атаки в районах Новоандріївки та Роботиного. Сім ворожих атак у районах Новоданилівки, Щербаки та Роботиного тривають. Також армія РФ задіяла авіацію в районі Кам’янського.

На Придніпровському напрямку ворог також безуспішно двічі атакував українських захисників поблизу Кринок. Зазнали ударів КАБами райони населених пунктів Козацьке, Тягинка, Бургунка та Шляхове.

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Армія РФ атакувала Дніпро - подробиці

Російські війська 3 червня здійснили комбінований удар по Дніпру, внаслідок чого загинуло щонайменше четверо людей і 47 постраждали. Пошкоджено торгівельний центр, автомобілі, вікна, а також заправна станція.