Очільник Міністерства закордонних справ Молдови Міхай Попшой заявив, що нейтральний статус його країни порушує лише Росія, при цьому у НАТО завжди його поважають, цитує міністра TV8.

Росія загрожує Молдові - Міхай Попшой

Він нагадав, що Росія у 1999 році взяла на себе міжнародні зобов'язання вивести з території Молдови свої війська, а також ліквідувати склади боєприпасів у Колбасні, але так і не зробила цього.

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"Це і є пряме порушення нейтралітету Республіки Молдова", – зауважив Попшой.

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Статус постійного нейтралітету Молдови прописаний в 11 статті Конституції. Він передбачає невступ до військово-політичних блоків і не допускає розміщення на території країни збройних сил інших держав.

"Важливо зазначити, що впродовж 30 років співробітництва з НАТО в багатьох галузях альянс завжди виходив і надалі буде виходити і поважати наш нейтралітет. Єдина країна, яка не поважає і порушує його, – це Російська Федерація", – сказав міністр.

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У Молдові ухвалили декларацію, що засуджує політику геноциду Росії в Україні - що варто знати

Парламент Молдови на засіданні 30 травня ухвалив Декларацію, яка засуджує насильницьке переміщення та депортацію українських дітей на окуповані Росією території України та РФ.

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Документ засуджує агресивну війну Росії проти України, яка призвела до численних жертв серед цивільного населення, переміщення мільйонів осіб та біженців.

"Ця Декларація підтверджує готовність молдавської влади продовжувати надавати гуманітарну допомогу біженцям з України та закликає до консолідації зусиль демократичного миру та міжнародних гуманітарних організацій щодо виявлення, визначення місцезнаходження та репатріації насильно переміщених та депортованих дітей в Україну", – заявляли в парламенті.

Росія використовує Молдову для випробувань нових технологій впливу та втручання

Очільник МЗС Молдови Міхай Попшой 24 травня заявив, що Росія користується Молдовою "для випробувань своїх нових технологій впливу та втручання", аби потім використати ці засоби в інших країнах.

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За словами Попшоя, одним із пояснень Молдови як мішені в гібридній війні може бути те, що його країна межує з Україною. Іншим припущенням було те, що інтереси Російської Федерації та готовність різних суб'єктів у Молдові зрадити національні інтереси та громадян заради просування іноземного порядку денного підбурюють ситуацію в країні.