Сьогодні, близько 10:20 ранку, країна-агресор укотре завдала ракетного удару по Києву, повідомили в КМВА. Відомо про 22 загиблих та близько 100 постраждалих.

Міська влада оголосила 9 липня Днем жалоби в столиці у звʼязку з атакою Росії на цивільні обʼєкти.

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Ракетний обстріл по Києву

Внаслідок роботи сил ППО надійшли повідомлення про падіння уламків у Солом’янському, Дніпровському та Голосіївському районах. У Голосіївському районі уламки впали біля житлового будинку.

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Водночас у Дніпровському районі вони спричинили займання в житловій забудові. У Дарницькому районі також пошкоджено житловий будинок, а в Деснянському сталося займання будинку.

У Солом'янському районі внаслідок падіння уламків ракети пошкоджені 2 поверхи Бізнес-центру. Повідомляється про руйнування на площі 1500 кв метрів і пожежа на площі 50 кв метрів.

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У КМВА повідомили про 22 загиблих та 82 постраждалих.