Сьогодні, близько 10:20 ранку, країна-агресор укотре завдала ракетного удару по Києву, повідомили в КМВА. Відомо про 22 загиблих та близько 100 постраждалих.
Міська влада оголосила 9 липня Днем жалоби в столиці у звʼязку з атакою Росії на цивільні обʼєкти.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Ракетний обстріл по Києву
Внаслідок роботи сил ППО надійшли повідомлення про падіння уламків у Солом’янському, Дніпровському та Голосіївському районах. У Голосіївському районі уламки впали біля житлового будинку.
Водночас у Дніпровському районі вони спричинили займання в житловій забудові. У Дарницькому районі також пошкоджено житловий будинок, а в Деснянському сталося займання будинку.
У Солом'янському районі внаслідок падіння уламків ракети пошкоджені 2 поверхи Бізнес-центру. Повідомляється про руйнування на площі 1500 кв метрів і пожежа на площі 50 кв метрів.
МАГАТЕ визнало Росію відповідальною за ракетний удар по «Охматдиту»
У КМВА повідомили про 22 загиблих та 82 постраждалих.
Підтверджена загибель двох дорослих в лікарні Охматдит. Одна з яких – молода лікарка-неролог. У лікарні "Охматдит" 16 постраждалих. Семеро з них – діти. 15 постраждалих госпіталізували.
Двоє постраждалих з інших районів померли в лікарні. 7 людей загинули в Дніпровському районі внаслідок падіння уламків на медичний центр. Пошкоджена будівля медзакладу "Ісіда".
Повідомляється також про 7 загиблих із бізнес-центру в Солом'янському районі.
В ОВА повідомляли про пошкодження багатоповерхової будівлі медцентру внаслідок повторного обстрілу Дніпровського району Києва.
Тривають пошуково-рятувальні операції та розбір завалів.
У Телеграм-каналі Офісу Генерального прокурора повідомляли про руйнування в лікарні "Охматдит" і повне знищення підʼїзду житлового будинку. Також опублікували відповідні фото з місця подій.
У місті евакуювали людей зі станції метро "Лук'янівська" через влучання в медичний заклад неподалік. Ушкоджень зазнала будівля "Охмтадиту".
За словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, росіяни сьогодні цілеспрямовано били "по дітях".
Згідно з даними Президента України Володимира Зеленського, Росія під час масованого обстрілу Украаїни 8 липня використала понад 40 ракет різних типів, внаслідок чого пошкоджені житлові будинки, інфраструктура та дитяча лікарня.
"І весь світ має задіяти всю свою рішучість, щоб нарешті покласти край російським ударам. Вбивства – це те, що несе Путін. Тільки разом ми можемо принести справжній мир та безпеку", – наголосив Президент.