Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у середу під час саміту НАТО у Вашингтоні, повідомили в Reuters.

Спікер Палати представників зустрінеться з Зеленським

"Очікується, що підтримка України буде в центрі уваги на саміті у Вашингтоні цього тижня. Є занепокоєння щодо майбутньої підтримки Києва з боку США в разі перемоги Дональда Трампа на президентських виборах 5 листопада", – додали в Reuters.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. Advertisement

Спікер Джонсон підтримав дозвіл Україні бити американською зброєю по Росії

Нагадаємо, що раніше Джонсон підтримав дозвіл Україні вести війну "так, як вона вважає за потрібне".

Як зазначав спікер, українці мають отримати здатність завдавати удару у відповідь. Те, що США намагаються займатись мікроменеджментом цих зусиль, "не є правильним".

Спікер Джонсон представив окремі плани допомоги США для України, Ізраїлю та Тайваню

У квітні Майк Джонсон заявив про те, що Палата представників США розглянула пакет з іноземною допомогою, розділивши його на чотири окремих законопроєкти з підтримкою України, Ізраїлю, Тайваню, а також інших потреб нацбезпеки США.

Більше по темі НАТО призначив спецпредставника в Україні З вересня 2024 року Представництво НАТО в Україні очолить Патрік Тернер.

Як зазначалось, під час закритої конференції прийняли рішення розділити проєкт закону з додатковим фінансуванням, ухвалений Сенатом у лютому, на чотири окремі законопроєкти.