Служба безпеки України повідомила, що 8 липня Росія влучила ракетою Х-101 по Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит".

ЗС РФ поцілили в "Охматдит" ракетою Х-101

На місці трагедії знайшли відповідні докази: уламки корпуса задньої частини ракети Х-101 із серійним номером та частину руля цієї ракети.

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"Служба безпеки зробить все можливе, щоб ворог відчув максимальну відплату за кожен свій воєнний злочин, зокрема і за сьогоднішній удар по Україні. Ця відплата буде і за законом, і за мораллю. Держава-терорист – це не абстрактне поняття. Є конкретні імена вбивць. І їх ніщо не врятує від правосуддя", – наголосив Голова СБУ Василь Малюк.

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Слідчо-оперативна група Служби безпеки разом із Нацполіцією та іншими службами продовжують роботу на місці влучання.

Яке кримінальне провадження розпочали після удару по "Охматдиту"

У межах кримінального провадження, розпочатого Службою безпеки ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством). Наразі триває розслідування.

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Ракетний удар по Києву 8 липня – що відомо

8 липня під час масованої ракетної атаки обстріляла міста Кривий Ріг, Покровськ, Дніпро та Київ.

Через масований удар по столиці відомо про пошкодження дитячої лікарні "Охматдит", падіння уламків у Солом’янському, Дніпровському та Голосіївському районах.

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Наразі відомо про щонайменше 17 загиблих та понад 30 поранених внаслідок атаки на Київ.

У Кривому Розі 42 поранених, з них дев'ятеро перебувають у тяжкому стані. Відомо про 10 загиблих – 6 жінок, 4 чоловіків.

У Дніпрі внаслідок ранкової ракетної атаки є один загиблий та шість постраждалих, один з яких у важкому стані. Пошкоджено також багатоповерхівку, підприємство та СТО.

Через ракетний обстріл Покровська загинули троє людей. Надійшло повідомлення про влучання у підприємство – саме на його території і загинули троє чоловіків.

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Міністр оборони Рустем Умєров після масованого обстрілу заявив, що Україна потребує швидких рішень союзників щодо надання озброєння та систем ППО для захисту цивільного населення.