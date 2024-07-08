Президент України Володимир Зеленський та Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Республікою Польща.
Підписання десятирічної безпекової угоди відбулося у Варшаві, повідомили на сайті Президента України.
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Україна уклала безпекову угоду з Польщею - що відомо
Від початку повномасштабного російського вторгнення Польща надала Україні 44 військові пакети різних видів озброєння та боєприпасів на понад 4 млрд євро.
Згідно з угодою, у 2024 році Польща надасть ще декілька пакетів військової допомоги і зобов’язується продовжувати підтримувати Україну протягом десяти років дії документа.
Польща розгляне можливість передачі Україні не менше як однієї додаткової ескадрильї МіГ-29 (щонайменше 14 винищувачів).
Також Польща продовжуватиме роботу логістичного хабу POLLOGHUB та використання потенціалу ЛитПолУкрбригу задля посилення ЗСУ.
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Документ має на меті посилення співпраці в невійськовій сфері, зокрема у розвідці, кібербезпеці, морській та інформаційній безпеці, захисті критичної інфраструктури.
Окремі блоки угоди стосуються економічного відновлення й відбудови, прикордонної інфраструктури та розвитку транзитного потенціалу.
Політичне співробітництво містить питання євроінтеграції, реалізації Української формули миру, санкцій, відшкодування збитків Україні, а також притягнення агресора до відповідальності.
Польща чітко підтверджує свою підтримку членства України в ЄС і НАТО.
Угода з Польщею має низку унікальних зобов'язань - подробиці
Документ уперше з-поміж уже підписаних двосторонніх безпекових угод передбачає можливість перехоплення ракет і дронів у повітряному просторі нашої країни, випущених у напрямку Польщі.
Також уперше в безпековій угоді йдеться про створення «українського легіону» – підготовку особового складу Сил безпеки і оборони України на території Польщі, приєднатися до якого зможуть громадяни України, які тимчасово проживають у Польщі та інших державах.
Угода містить потужний блок щодо співробітництва в оборонній промисловості, зокрема розміщення виробництв польських оборонних компаній в Україні та вивчення додаткових можливостей спільного оборонного виробництва.
З ким Україна уклала безпекові угоди
2024 року Україна уклала вже 19 двосторонніх безпекових угод із західними країнами та угоду про спільні безпекові зобов’язання з Європейським Союзом.
Угоди у сфері безпеки були підписані з
- Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Португалією, Фінляндією, Нідерландами
- Латвією, Іспанією, Бельгією, Швецією, Ісландією, Норвегією, Японією, США, Литвою та Естонією.