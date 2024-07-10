Майже тридцять європейських та українських мобільних операторів продовжили безоплатні дзвінки в роумінгу для українських біженців у країнах ЄС ще на 12 місяців.
Таку інформацію оприлюднили на сайті Європейської комісії.
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Українцям продовжили дію роумінгу в ЄС - подробиці
«Європейська комісія вітає п'яте продовження ще на 12 місяців добровільної угоди про роумінг між 22 європейськими та 7 українськими телекомунікаційними операторами, яка має на меті забезпечити біженцям з України можливість залишатися на зв'язку», - йдеться у заяві.
Зокрема, доступні дзвінки дозволяють українцям, які знайшли притулку в Європі через війну, перебувати на зв’язку з рідними й друзями в Україні та навпаки.
Останні дані, надані Органом європейських регуляторів електронних комунікацій (BEREC), свідчать про ефективність підписаної угоди між операторами в ЄС та в Україні.
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Крім того, Єврокомісія також закликала інших операторів долучитися до угоди.
Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала продовження безкоштовного роумінгу між ЄС та Україною.
Вона зазначила, що «телефонний зв'язок під час війни - це рятувальне коло, яке поєднує людей, які шукають притулку в Європі, з тими, хто залишився на фронті».
I welcome the extension of roaming between the EU and Ukraine for another year.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 10, 2024
In times of war, a phone line is a lifeline, connecting people who sought refuge in Europe to those who stayed on the front.
We stand with the people of Ukraine. pic.twitter.com/PEgBo19Few
"Роумінговий безвіз"з ЄС для України - що відомо
У квітні 2022 року телекомунікаційні оператори ЄС та України вперше підписали спільну заяву про скоординовані зусилля щодо забезпечення та стабілізації доступного або безкоштовного роумінгу та міжнародних дзвінків між ЄС та Україною.
У квітні 2023 року Комітет асоціації Україна-ЄС ухвалив Пропозиція Єврокомісії щодо приєднання України до правил ЄС про роумінг.
Минулого місяця Президент України Володимир Зеленський підписав закон про єдину роумінгову зону з Європейським Союзом.
Документ забезпечує приєднання України до спільної роумінгової зони Україна–ЄС та отримання українцями послуг роумінгу в країнах ЄС у режимі «Роумінг як удома» (RLAH).
RLAH – це послуга, яка означає, що під час подорожей до ЄС дзвінки, SMS та передача даних включені у домашній пакет послуг, відповідно послуги роумінгу надаються без додаткової плати. Також перевагами спільної роумінгової зони зможуть скористатись і користувачі європейських операторів, які подорожують в Україну.