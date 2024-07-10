Майже тридцять європейських та українських мобільних операторів продовжили безоплатні дзвінки в роумінгу для українських біженців у країнах ЄС ще на 12 місяців.

Таку інформацію оприлюднили на сайті Європейської комісії.

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Українцям продовжили дію роумінгу в ЄС - подробиці

«Європейська комісія вітає п'яте продовження ще на 12 місяців добровільної угоди про роумінг між 22 європейськими та 7 українськими телекомунікаційними операторами, яка має на меті забезпечити біженцям з України можливість залишатися на зв'язку», - йдеться у заяві.

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Зокрема, доступні дзвінки дозволяють українцям, які знайшли притулку в Європі через війну, перебувати на зв’язку з рідними й друзями в Україні та навпаки.

Останні дані, надані Органом європейських регуляторів електронних комунікацій (BEREC), свідчать про ефективність підписаної угоди між операторами в ЄС та в Україні.

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Крім того, Єврокомісія також закликала інших операторів долучитися до угоди.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала продовження безкоштовного роумінгу між ЄС та Україною.

Вона зазначила, що «телефонний зв'язок під час війни - це рятувальне коло, яке поєднує людей, які шукають притулку в Європі, з тими, хто залишився на фронті».