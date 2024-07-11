Президент України Володимир Зеленський та президент Румунії Клаус Йоганніс підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.

Підписання десятирічної безпекової угоди відбулося у Вашингтоні у межах саміту НАТО, повідомили на сайті Президента України.

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Україна уклала безпекову угоду з Румунією - що відомо

Румунія передасть Україні систему Patriot, підтримуватиме нашу країну з тією ж динамікою, що й упродовж 2022–2024 років, а також сприятиме максимально швидкому транзиту всієї необхідної техніки своєю територією до України. 

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Особливістю цієї угоди є конкретні пункти співпраці для зміцнення безпеки в Чорноморському регіоні. Румунія допомагатиме Україні в розмінуванні Чорного моря та надаватиме підтримку через інструменти ЄС і НАТО.

Офіційний Бухарест разом із партнерами також допомагатиме навчальному центру F-16 для підготовки українських пілотів, сприяючи таким чином коаліції спроможностей військово-повітряних сил. Румунія підтримуватиме оборонну промисловість нашої країни. 

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Окремі блоки документа стосуються розвідки та контррозвідки, кібербезпеки, інформаційної безпеки, гуманітарного розмінування, санкцій, відновлення та відбудови України. 

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Крім того, в угоді зафіксований механізм 24-годинного екстреного реагування у разі повторної російської агресії проти нашої країни або значної ескалації.

З ким Україна уклала безпекові угоди

2024 року Україна уклала вже 21 двосторонню безпекову угоду із західними країнами та угоду про спільні безпекові зобов’язання з Європейським Союзом.

Угоди у сфері безпеки були підписані з

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