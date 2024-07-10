Міністерство оборони Нідерландів оголосило про виділення додаткових 300 мільйонів євро на закупівлю боєприпасів для винищувачів F-16, які будуть незабаром передані в Україну.

Про це йдеться в повідомленні відомства.

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У Міноборони Нідерландів оголосили про передачу додаткової допомоги Україні - що відомо

“ Йдеться про озброєння F-16, яке закуповується безпосередньо у промисловості”, - цитують у повідомленні заяву міністра оборони Рубена Брекельманса під час саміту НАТО у Вашингтоні.

Брекельманс зазначив, що з придбаними боєприпасами F-16 можуть допомогти відбити російські атаки.

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"Агресія Путіна не знає меж, тому наша підтримка має продовжуватись на повній швидкості. Купівля цих боєприпасів це Москві сигнал про те, що союзники по НАТО продовжуватимуть невпинно підтримувати Україну. Росія не повинна виграти цю війну, це також в інтересах нашої безпеки", – додав він.

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Винищувачі F-16 Данії та Нідерландів вже прямують до України - подробиці

Державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив, що зараз триває передача винищувачів F-16 із Данії та Нідерландів, ці літаки будуть у небі України цього літа.

"Я також радий повідомити, що наразі триває передача винищувачів F-16 із Данії, Нідерландів, і ці винищувачі літатимуть у небі України цього літа, щоб переконатися, що Україна зможе й далі ефективно захищатися від російської агресії", - сказав він.

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Передача F-16 для України – що треба знати

Законодавці США на чолі з конгресменом Адамом Шиффом підтримують прохання України про підготовку ще 10 пілотів. За їхніми словами, Україна матиме більше літаків F-16, ніж кваліфікованих пілотів для польотів на них, а це загрожує підірвати стратегічні переваги, які ці літаки можуть надати Збройним силам.

Наразі ЗСУ мають 30 пілотів, які мають право розпочати навчання в США, але адміністрація Байдена повідомила Києву, що не вистачає місць у школі в її програмі, щоб прийняти понад 12 пілотів-стажерів одночасно.

Україна розмістить деякі винищувачі F-16 за своїми межами, на іноземних авіабазах, щоби вберегти їх від російських ударів. Водночас держава має певну кількість підготовлених аеродромів, і вже відома кількість літаків, які зайдуть у першу чергу впродовж цього року.

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У межах саміту НАТО стало відомо, що уряд Норвегії ухвалив рішення передати Україні шість винищувачів F-16 уже цього року.