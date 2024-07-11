Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що найближчим часом Південна Корея і НАТО затвердять «флагманський проєкт», у межах якого Сеул розширить допомогу Україні.

Про це він заявив у Вашингтоні перед засіданням на рівні глав держав НАТО і партнерів Альянсу в Індо-Тихоокеанському регіоні, передає кореспондент Укрінформу.

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Південна Корея збільшить допомогу Україні - що відомо

«Ми готуємо флагманський проєкт, який поглибить нашу співпрацю щодо підтримки України та відносини з нею» президент Південної Кореї.

Юн Сок Йоль додав, що в межах цього проєкту Південна Корея і НАТО також посилять взаємодію у боротьбі з гібридними загрозами та злочинною кіберактивністю.

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Водночас він згадав про поглиблення військових та економічних зв’язків між Росією і Північною Кореєю, що підживлює війну РФ проти України і створює загрози безпеці на Корейському півострові.

«Усі ці виклики є нагадуванням про те, що європейська, євроатлантична безпека і безпека Індо-Тихоокеанського регіону є невіддільними, тож на сьогоднішній зустрічі ми ще більше поглибимо та зміцнимо наше партнерство», - підкреслив південнокорейський лідер.

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Південна Корея розширила обмеження проти РФ і КНДР - що варто знати

Південнокорейський уряд запровадив санкції проти суден, компаній та посадових осіб із Росії і КНДР, причетних до незаконної торгівлі зброєю, нафтою і нафтопродуктами, розробки ракет та іншої діяльності, що порушує резолюції Ради безпеки ООН.

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У МЗС зауважили, що розширення санкцій є відповіддю на військову угоду, підписану 19 червня в Пхеньяні лідерами КНДР і Росії Кім Чен Ином та Владіміром Путіним, яка передбачає надання військової та іншої допомоги, якщо одна з двох країн зазнає нападу.