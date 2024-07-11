Норвегія надасть один мільярд норвезьких крон (92,69 млн доларів) на підтримку протиповітряної оборони України, цитує The Guardian прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гар Стьоре на саміті НАТО у Вашингтоні.

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"Українцям потрібно більше протиповітряної оборони, щоб захистити своє населення від російських бомб та ракет", —  повідомив очільник норвезького уряду.

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Про пожертвування заявили через день після того, як Норвегія оголосила, про передачу Україні шести винищувачів F-16, щоб допомогти в обороні від російських повітряних атак.

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Раніше норвежський уряд погодив передати Україні шість винищувачів F-16 уже цього року.

"Після норвезької пожертви Україна може створити ВПС із загальною чисельністю близько 80 західних бойових літаків", – зазначали у VG.

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Країна також планує модернізувати 82 винищувачі F-16 з Block 30 до Block-70 і придбати у Франції 24 винищувачі четвертого покоління Rafale.

"Норвегія вважає важливим забезпечити, щоб Україна була здатна розбудувати свою берегову охорону та збільшити свої морські можливості якомога швидше", – пояснював міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Ґрам.

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