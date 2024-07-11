Швеція приєдналася до міжнародної "Коаліції дронів" для допомоги Україні. Відповідну угоду міністр оборони Швеції Пол Йонсон підписав на саміті НАТО у Вашингтоні.

Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони Швеції.

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У Міноборони Швеції оголосили про приєднання до "Коаліції дронів" - подробиці

"Дрони стали важливою частиною сучасної війни та мають величезне значення для України, щоб мати змогу зупиняти атаки РФ, насамперед на землі, і збирати інформацію на полі бою. Разом з іншими країнами ми підтримуватимемо Україну в коаліції з безпілотників щодо закупівель, постачання та навчання пілотів дронів", - заявив Йонсон.

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Таким чином, Швеція разом з іще одинадцятьма країнами увійде до коаліції, яка шляхом спільних закупівель підтримуватиме Збройні сили України безпілотними літальними апаратами. У програму також може бути включено системне навчання персоналу.

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"Коаліція дронів" – що відомо

17 лютого в межах Контактної групи з питань оборони України офіційно запрацювала "Коаліція дронів". 

Крім Латвії, Великої Британії та України до Коаліції приєднались Швеція, Данія, Німеччина, Литва, Естонія та Нідерланди. Велика Британія та Латвія очолили коаліцію з надання Україні безпілотників.

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Також у межах саміту НАТО Нідерланди внесли 20 мільйонів євро до спільного фонду коаліції дронів.

Вже 17 червня Латвія надала ЗСУ першу партію безпілотників, закуплених у межах "Коаліції дронів". До того ж, уряд країни оголосив про зобов'язання внести цього року 20 млн євро на реалізацію цієї ініціативи.

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