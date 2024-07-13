Україна не може чекати ще 75 років, щоб відсвяткувати вступ до НАТО.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю CNN.

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«За останні дні на всіх рівнях ми чули дуже обнадійливі меседжі щодо того, що шлях до членства є «незворотним» і що Україна буде в НАТО. Але ми не можемо чекати ще 75 років, щоб відсвяткувати вступ України. Це має відбутися раніше, а не пізніше», - наголосив Кулеба.

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За його словами, вступ України до НАТО є єдиним способом забезпечити стратегічну безпеку й стабільність у євроатлантичному регіоні.

«Саме тому ми продовжуватимемо працювати над забезпеченням швидкого приєднання України до НАТО», - сказав міністр.

Кулеба закликав пришвидшити постачання зброї Україні

Кулеба також висловив переконання, що зобов’язання з боку НАТО щодо поставок зброї будуть виконані. Однак зауважив, що «викликом є час реалізації» цих обіцянок.

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«І ми просимо всіх наших партнерів пришвидшити поставки, тому що нам це потрібно «тут і зараз» - для захисту наших міст, енергетичної інфраструктури, для забезпечення нашим військовим можливостей для утримання лінії оборони й знищення російських окупантів», - наголосив дипломат.

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Саміт НАТО: підсумки для України

Цього тижня у Вашингтоні відбувся ювілейний 75-й саміт НАТО.

У ньому взяв участь президент Володимир Зеленський. На полях саміту він зустрівся зі світовими лідерами.

Учасники саміту НАТО ухвалили Український договір - Ukrainian Compact.

Домовленість передбачає посилення безпеки України, а також надання їй військової та економічної допомоги. Підписанти обіцяють підтримувати нашу державу у боротьбі з російською агресією та у випадку нової загрози.

Країни-члени Північноатлантичного альянсу зобов'язалися надати Україні посилення засобів ППО на 1 млрд доларів.

Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги на 225 мільйонів доларів. До нього, зокрема, увійдуть, батарея Patriot, боєприпаси для NASAMS, зенітні ракети Stinger та артилерійські снаряди. Президент США зазначив, що це вже восьмий пакет допомоги після того, як Конгрес США схвалив нове фінансування для України. За словами американського президента, партнери працюють над тим, аби наша держава змогла використовувати F-16 вже цього літа.

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На полях саміту Україна уклала ще дві безпекові угоди - з Люксембургом і Румунією.