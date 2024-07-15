Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг виступив проти збивання польським ППО ракет із Росії, пише УП, цитуючи генсека в ефірі телемарафону.

Столтенберг виступив проти збивання ППО Польщі ракет РФ

За словами генсека, НАТО продовжить підтримку України. Водночас політика Альянсу лишиться незмінною.

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"Ми не братимемо участі в цьому конфлікті. Ми не станемо частиною конфлікту. Таким чином, ми допомагаємо Україні знищувати російські літаки, але НАТО не буде залучено безпосередньо", – наголосив Столтенберг.

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Він додав, що Україна має право атакувати легітимні військові цілі на території агресора Росії, але різні країни запровадили свої обмеження на використання зброї, переданої Україні. Однак Столтенберг схвалив дозвіл США на використання наданих Україні ракет для ударів по РФ поблизу кордону в Харківській області.

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"Ми бачили різні моделі, і я буду обережним у висловлюваннях щодо того, яке саме рішення можна буде застосувати для України", – зауважив Єнс Столтенберг.

Варшава не збиватиме російські ракети без рішення НАТО

Нагадаємо, що за словами міністра оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша, без рішення НАТО його країна не збиватиме російські ракети над територією України, навіть якщо вони летітимуть на Захід.

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"Якщо Альянс не ухвалює таких рішень, то Польща в жодному разі не повинна одноосібно приймати такі рішення", – наголосив міністр.

8 липня Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підписали двосторонню безпекову угоду.