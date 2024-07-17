Грецький уряд виведе з експлуатації 32 старі винищувачі F-16 Block-30 для передачі їх назад США, які б оновили їх і передали Україні, пише Al Jazeera.

Греція передасть Україні F-16 через США – що відомо

За даними видання, Греція модернізує 82 винищувачі F-16 до Block-70 і закупить 24 винищувачі четвертого покоління Rafale від Франції.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Водночас Комітет Конгресу США дозволив Греції придбати до 40 багатоцільових винищувачів п'ятого покоління F-35.

"Продаж 32 винищувачів F-16... Відкриє велику діру у військово-повітряних силах... Повинен бути кворум з близько 200 літаків, чого не може бути з більш сучасними і дорогими винищувачами", – повідомило джерело у ВПС Греції.

Advertisement

В Al Jazeera зазначили, що грецький уряд вважає доцільною передачу старих літаків США для модернізації та надання їх Києву.

Підтримка Грецією України – що відомо

Греція продовжила військово-морські навчання, які стримують перевезення російської нафти.

Європарламент ухвалив резолюцію про продовження підтримки України
Більше по темі

Європарламент ухвалив резолюцію про продовження підтримки України

Новий склад євродепутатів затвердив подальшу допомогу Україні, зокрема військову і фінансову, у низці сфер.

Їх запровадили ще в травні, а потім кілька разів продовжували. Навчання зупиняють ризиковану перевалку російської нафти з борту на борт застарілих суден, оскільки це становить загрозу для безпеки на морі.

Прем'єр-міністр Греції Нікос Дендіас у травні запропонував створити в Європі систему протиповітряної оборони за зразком ізраїльського "Залізного купола".

Advertisement

Очільник грецького уряду також наголосив на важливості колективного використання європейських ресурсів для забезпечення можливостей ППО для кожної з країн ЄС, незалежно від національного бюджету.

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
Над Балтійським морем фінські та шведські пілоти перехопили російські винищувачі Росія
Над Балтійським морем фінські та шведські пілоти перехопили російські винищувачі
Київ Пост
7г тому
Китай припинив консультуватись із США щодо контролю над озброєннями США
Китай припинив консультуватись із США щодо контролю над озброєннями
За матеріалами Укрінформ
8г тому
Європарламент ухвалив резолюцію про продовження підтримки України Міжнародні відносини
Європарламент ухвалив резолюцію про продовження підтримки України
За матеріалами Укрінформ
11г тому
Байден назвав умову зняття власної кандидатури з президентських виборів США
Байден назвав умову зняття власної кандидатури з президентських виборів
Київ Пост
14г тому
Спонсорований контент
" Попередній На підконтрольну Україні територію повернули ще двох дітей
Далі » Росія зобов’язала цивільні амбулаторії на ТОТ першочергово обслуговувати ЗС РФ