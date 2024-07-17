Грецький уряд виведе з експлуатації 32 старі винищувачі F-16 Block-30 для передачі їх назад США, які б оновили їх і передали Україні, пише Al Jazeera.

Греція передасть Україні F-16 через США – що відомо

За даними видання, Греція модернізує 82 винищувачі F-16 до Block-70 і закупить 24 винищувачі четвертого покоління Rafale від Франції.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Водночас Комітет Конгресу США дозволив Греції придбати до 40 багатоцільових винищувачів п'ятого покоління F-35.

"Продаж 32 винищувачів F-16... Відкриє велику діру у військово-повітряних силах... Повинен бути кворум з близько 200 літаків, чого не може бути з більш сучасними і дорогими винищувачами", – повідомило джерело у ВПС Греції.

Advertisement

В Al Jazeera зазначили, що грецький уряд вважає доцільною передачу старих літаків США для модернізації та надання їх Києву.

Підтримка Грецією України – що відомо

Греція продовжила військово-морські навчання, які стримують перевезення російської нафти.

Більше по темі Європарламент ухвалив резолюцію про продовження підтримки України Новий склад євродепутатів затвердив подальшу допомогу Україні, зокрема військову і фінансову, у низці сфер.

Їх запровадили ще в травні, а потім кілька разів продовжували. Навчання зупиняють ризиковану перевалку російської нафти з борту на борт застарілих суден, оскільки це становить загрозу для безпеки на морі.

Прем'єр-міністр Греції Нікос Дендіас у травні запропонував створити в Європі систему протиповітряної оборони за зразком ізраїльського "Залізного купола".

Advertisement

Очільник грецького уряду також наголосив на важливості колективного використання європейських ресурсів для забезпечення можливостей ППО для кожної з країн ЄС, незалежно від національного бюджету.