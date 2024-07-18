Уряд Великої Британії запровадив санкційні заходи проти одинадцяти суден, які пов'язані з перевезенням нафти або нафтопродуктів з Росії до третіх країн. Ці судна ходять під прапорами Панами, Габону та Островів Кука, повідомляє Reuters.

Британія розширила санкції проти флоту Росії - що відомо

У британскому уряді заявили, що запровадженні санкції, зокрема, щодо суден під назвою «Залив Амурський» і СКФ «Печора», пов’язаних з перевезенням нафти або нафтопродуктів з Росії до третьої країни.

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Вважається, що ці танкери використовують прапори Панами, Габону та Островів Кука.

Згідео з санкціями, суднам забороняється доступ до портів Британії та захід до них їхніх капітанів чи лоцманів.

Реєстрація танкерів в Судовому реєстрі Великої Британії може бути припинена. Капітани і лоцмани цих суден можуть отримати припис про їхнє затримання.

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Минулого місяця Британія запровадила свої перші санкції проти суден «тіньового флоту» РФ, які використовувалися для обходу санкцій щодо торгівлі російською нафтою.

G7 посилить заходи проти нафтового флоту РФ

"Велика сімка" використає санкції та інноваційну діяльність для боротьби з використанням РФ альтернативних практик судноплавства для обходу обмежень.

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G7 пообіцяла докласти зусиль для перешкодження розвитку майбутніх російських проєктів з енергетики, зупинити доступу до товарів і послуг, на які ці проєкти спираються, а також скоротити доходи Росії від металів.

Значна частина саміту G7, що відбувався в регіоні Апулія на півдні Італії, була зосереджена якраз на війні РФ проти України.