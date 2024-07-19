Євросоюз у межах програми Ukraine Investment Facility, яка є частиною плану Ukraine Facility, надасть 100 млн євро для НЕК "Укренерго" задля реконструкції частин української інфраструктури передачі електроенергії, повідомили в Міністерство енергетики України.

ЄС надішле Укренерго 100 млн євро – куди спрямують кошти

Кошти спрямують на підтримку проєкту "Реконструкція та реабілітація інфраструктури передачі електроенергії України II".

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"Проєктом, зокрема, передбачаються реконструкція, ремонт, реабілітація та заміна зруйнованих та/або пошкоджених частин української інфраструктури передачі електроенергії, обладнання, будівництво нових підстанцій та ліній електропередачі з використанням сучасних та енергоефективних технологій, а також заходи з фізичного захисту елементів електроенергетичної інфраструктури", – зазначили в Міненергетики.

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У міністерстві додали, що підписана угода стала однією із перших, підписаних під егідою програми Ukraine Investment Facility і є значним кроком в напрямку реконструкції системи передачі електроенергії в Україні.

G7+ надасть додаткову допомогу енергосектору в понад 1 млрд доларів – що відомо

Нагадаємо, що 13 червня партнери G7+ заявили про додаткову допомогу енергетичному сектору на суму понад 1 млрд доларів США після атак на енергосистему України.

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Водночас понад 70 млн євро нових грантових внесків надійдуть до Фонду підтримки енергетики України.

США зобов'язалися надіслати 500 млн доларів нового фінансування для підтримки енергетичного сектору, ЄБРР відправить 300 млн євро, а Світовий банк надасть щонайменше 47 млн доларів додаткового гранту від Світового банку та донацій у формі гуманітарної допомоги від ЄС.