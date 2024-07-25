У вересні 2024 року Україна отримає від іспанського уряду нову додаткову батарею зенітно-ракетного комплексу Hawk, повідомили в посольстві Іспанії в Україні в соцмережі Х (колишній Twitter).
Іспанія надасть ЗСУ нову батарею ЗРК Hawk у вересні
"Іспанія надішле засоби, щоб Україна мала зенітну батарею Hawk у вересні. Про це міністерка оборони [Іспанії – ред.] Маргарита Роблес заявила у розмові з українським колегою Рустемом Умєровим", – зазначається в повідомленні.
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Своєю чергою, міністр оборони України Рустем Умєров подякував Іспанії за важливу підтримку.
Іспанія надішле засоби, щоб 🇺🇦 мала зенітну батарею Hawk у вересні. Про це міністерка заявила у розмові з українським колегою @rustem_umerov, який подякував 🇪🇸 за важливу підтримку. https://t.co/gWQJC3WKfQ— EmbajadaEspUcrania (@EmbEspKyiv) July 24, 2024
Нова партія військової допомоги від Іспанії – що відомо
Іспанія передала Україні нову партію танків Leopard 2А4, декілька екскаваторів-навантажувачів та велику кількість протитанкових ракет.
Ці 10 бойових танків пройшли ремонт та налаштування до боєготовності на заводі Santa Bárbara Sistemas в Алькала-де-Гуадайра, а також відповідні випробування для перевірки їх повної боєдатності.
Україна отримає цього літа танки Leopard 2A4, закуплені Нідерландами та Данією
Нова партія допомоги прибула до Польщі 20-21 липня, після чого її поставлять ЗСУ.
У травні Зеленський та Санчес підписали двосторонню безпекову угоду на 10 років між Україною та Іспанією.
Друга партія зенітних ракет великої дальності Patriot, надіслана Іспанією, вже прибула в Україну.