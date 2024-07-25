У вересні 2024 року Україна отримає від іспанського уряду нову додаткову батарею зенітно-ракетного комплексу Hawk, повідомили в посольстві Іспанії в Україні в соцмережі Х (колишній Twitter).

Іспанія надасть ЗСУ нову батарею ЗРК Hawk у вересні

"Іспанія надішле засоби, щоб Україна мала зенітну батарею Hawk у вересні. Про це міністерка оборони [Іспанії – ред.] Маргарита Роблес заявила у розмові з українським колегою Рустемом Умєровим", – зазначається в повідомленні.

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Своєю чергою, міністр оборони України Рустем Умєров подякував Іспанії за важливу підтримку.

Нова партія військової допомоги від Іспанії – що відомо

Іспанія передала Україні нову партію танків Leopard 2А4, декілька екскаваторів-навантажувачів та велику кількість протитанкових ракет.

Ці 10 бойових танків пройшли ремонт та налаштування до боєготовності на заводі Santa Bárbara Sistemas в Алькала-де-Гуадайра, а також відповідні випробування для перевірки їх повної боєдатності.

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Минулого року країни закупили вживані танки Leopard 2A4, відремонтовані німецькою компанією Rheinmetall.

Нова партія допомоги прибула до Польщі 20-21 липня, після чого її поставлять ЗСУ.

У травні Зеленський та Санчес підписали двосторонню безпекову угоду на 10 років між Україною та Іспанією.

Друга партія зенітних ракет великої дальності Patriot, надіслана Іспанією, вже прибула в Україну.

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