Чеський уряд розглядає можливість створення аналогічного польському добровільний легіон із українців, пише Novinky.cz, цитуючи міністерку оборони Чехії Яну Чернохову.
Чеський добровільний легіон – подробиці
"Українська громада, яка мешкає на території Чеської Республіки, є великою, незалежно від хвилі, яка прийшла в результаті війни", – заявила міністерка.
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Уряд має намір продовжувати тренування українських солдатів і громадян Чехії, які визнають себе українцями.
За її словами, як і в Польщі, солдати долучатимуться до такого підрозділу суто добровільно.
"Поки діє тимчасовий захист, ми не матимемо юридичного інструменту, щоб видворити цих людей і відправити їх назад в Україну", – пояснила Чернохова.
У Польщі з добровольців сформують "Український легіон" – що відомо
Згідно з даними Мілітарного, на території Польщі створять новий добровольчий підрозділ "Український легіон", який має формуватися з українців, які легально мешкають в ЄС.
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Формування підрозділу передбачене безпековою угодою, яку 8 липня підписали у Варшаві.
"Український легіон тренуватиметься в Польщі й буде оснащений за допомогою партнерів. Кожен громадянин України, який вирішить доєднатися до легіону, зможе підписати контракт зі Збройними Силами України", – пояснив Президент України Володимир Зеленський.